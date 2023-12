"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5": Kolejna część kultowej serii [zwiastun]

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Jedna rodzina, tysiąc skandali! Do kin powraca wyjątkowa, patchworkowa rodzina: Wolańskich i Zawadów. "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" wejdzie do kin już 26 stycznia. W kontynuacji słynnej serii nie zabraknie tego, za co widzowie ją pokochali: zaskakujących zwrotów akcji, brzemiennych w skutki nieporozumień i wyrazistych postaci.

Zdjęcie Dorota Stalińska i Marian Opania w scenie z filmu "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" / materiały prasowe