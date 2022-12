"Babilon" to opowiadające o dawnym Hollywood widowisko, które trwa dokładnie trzy godziny i dziewięć minut. I to właśnie w długości tego filmu analitycy rynku kinowego upatrują przyczyny jego niepowodzenia filmu. Choć niepowodzenie to mało powiedziane. W przedłużony świąteczny weekend otwarcia "Babilon" zarobił 5,3 miliona dolarów, co jest katastrofalną kwotą w przypadku produkcji, której nakręcenie kosztowało 80 milionów dolarów.

Damien Chazelle: "Babilon" nakręcony iPhonem

Damien Chazelle nie ukrywa, że przygotowując się do realizacji "Babilonu", przygotował jego dwugodzinną wersję, którą nakręcił iPhonem na swoim podwórku. Wystąpiło w niej tylko dwoje aktorów: Diego Calva oraz żona Chazelle’a Olivia Hamilton. Calva później wcielił się w główną rolę Manny’ego Torresa, asystenta, który zostaje producentem filmowym, z kolei Hamilton zagrała reżyserkę Ruth Adler.

"Była to spakowana, dwugodzinna wersja całego filmu sfilmowana iPhonem na naszym podwórku" - wyznał reżyser w trakcie poświęconego filmowi spotkania w Los Angeles. "Przećwiczyliśmy tam cały film. Byliśmy tylko Olivia, Damien i ja. To bardzo niespotykana sytuacja" - dodaje obecny w trakcie tego samego spotkania Calva.

"Babilon": Brad Pitt i Margot Robbie gwiazdami filmu o początkach Hollywood

Akcja filmu "Babylon" umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babylon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach".

Chazelle zdradził też jeszcze jedną tajemnicę "Babilonu". Jak ujawnił, sam też wystąpił w tym filmie - jego głos można usłyszeć spoza kadru w dwóch scenach. Pozostały one w finalnej wersji filmu, choć Chazelle chciał je wyciąć. Powstrzymali go przed tym występujący w "Babilonie" aktorzy.