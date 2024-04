" Avatar " to rewolucyjna produkcja science fiction, która przenosi widzów na egzotyczną planetę Pandora. Film opowiada historię Jake'a Sully'ego, byłego żołnierza, który za pomocą avatara - hybrydowego ciała Na'vi - angażuje się w misję na obcej planecie. W trakcie swojej przygody, Jake odkrywa bogactwo naturalne Pandory i zawiązuje głęboką więź z miejscowymi mieszkańcami, co prowadzi do konfliktu między ludzkimi interesami a obroną środowiska naturalnego.

W filmie "Avatar" w rolę Jake'a Sully'ego wcielił się Sam Worthington, a jego Na'vi towarzyszkę, Neytiri, zagrała Zoe Saldana. Reżyserem i twórcą tej przełomowej produkcji jest James Cameron. Film zdobył liczne nagrody, w tym trzy Oscary za najlepsze efekty wizualne, najlepszą scenografię oraz najlepsze zdjęcia.

Gdzie można obejrzeć "Avatar" online?

Jeśli chcesz ponownie zanurzyć się w świecie Pandory, "Avatar" jest dostępny w wielu serwisach streamingowych. Dla tych, którzy preferują subskrypcję, Disney+ oferuje film w ramach swojego pakietu.

Natomiast dla użytkowników, którzy chcą kupić lub wypożyczyć film, opcje obejmują serwisy takie jak MEGOGO z cenami rozpoczynającymi się od 8,99 zł za wersję HD, Apple TV z wypożyczeniem za 9,99 zł za wersję SD, a także Play Now i Player, gdzie wypożyczenie kosztuje 10 zł. Dostępny jest również w ofercie Canal+ w ramach premierowych propozycji.

