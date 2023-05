"Avatar: Istota wody" trafi na platformę Disney+. Znamy datę premiery

"Avatar: Istota wody" trafił do kin 16 grudnia i stał się trzecim najlepiej zarabiającym filmem wszech czasów, osiągając łączny przychód ze światowych kin w wysokości prawie 2,32 miliardów dolarów. Nominowany do Oscara w aż dziewięciu kategoriach, w tym za najlepszy film, ustanowił również nowy standard dla efektów wizualnych.

W wyprodukowanej przez Jamesa Camerona i jego wieloletniego partnera Jona Landaua produkcji 20th Century Studios-Lightstorm Entertainment występują: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis i Kate Winslet. Do znakomitej doświadczonej obsady dołącza nowe pokolenie utalentowanych aktorów: Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass i Jack Champion.

"Avatar: Istota wody": O czym opowiada film?

Akcja filmu "Avatar: Istota wody" rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swoim dzieciom w obliczu kolejnej inwazji na Pandorę. To także opowieść o poświęceniach i trudnych decyzjach, które muszą podejmować. Nie obejdzie się bez bolesnych doświadczeń, spektakularnych bitew i dramatycznych rozstrzygnięć. Wszystko to na tle zapierających dech w piersiach krajobrazów morskich Pandory, gdzie widzowie poznają nowe kultury Na'vi oraz szereg egzotycznych stworzeń morskich.

- Cameronowi udało się uzyskać efekt bliźniaczy do tego, który towarzyszył nam w 2009 roku, kiedy z wypiekami na twarzy oglądaliśmy pierwszą część "Avatara". Wykreował świat, który chciało się niespiesznie poznawać, odwiedzając wszelkie jego zakamarki i poznając kolejne tajemnice - pisał w recenzji dla Interii Kuba Armata.