"Avatar: Istota wody" trafi do kin w Chinach

W okresie pandemii komunistyczne Chiny zrezygnowały z premier niektórych filmów Marvela, czy Disneya, dlatego zaskoczeniem może być informacja, że "Avatar: Istota wody" zadebiutuje w tym kraju. Pierwsza część z 2009 roku zarobiła tam 260 milionów dolarów.

Druga część będzie miała premierę 16 grudnia, czyli w ten sam dzień co w Stanach Zjednoczonych i będzie pokazywany również w kinach IMAX.

"Avatar: Istota wody": Ile kosztował film?

Oficjalnie wciąż nie wiadomo, jak wysoki jest budżet kontynuacji "Avatara" . Według pierwszych raportów, miał on wynieść 250 milionów dolarów. Kwota ta jest jednak trudna do oszacowania, gdyż w Nowej Zelandii, gdzie powstał film "Avatar: Istota wody" , jednocześnie kręcone są cztery kolejne części kultowej produkcji z 2009 roku. Sam Cameron, pytany o budżet drugiej części, mówi jedynie, że jest to film "ku...o drogi".

"Avatar: Istota wody": Jest finałowy zwiastun filmu Jamesa Camerona Więcej szczegółów Cameron ujawnił w artykule opublikowanym w magazynie "GQ". Czytamy w nim, że reżyser nie ukrywał przed szefostwem studia 20th Century swoich zamiarów, jeśli chodzi o budżet planowanego przedsięwzięcia.



Cameron powiedział wprost, że jego film to "najgorszy przypadek biznesowy w historii kina" oraz że "aby wyjść na zero, progiem koniecznym do osiągnięcia jest zostanie trzecim bądź czwartym najbardziej dochodowym filmem w historii kina". Wychodzi na to, że produkcja filmu wyniosła aż 2 mld dolarów!



Dla każdego innego reżysera realizacja tak ambitnego celu byłoby niemożliwa, ale Cameron to twórca, którego dwa filmy znajdują się w pierwszej trójce najbardziej dochodowych filmów wszech czasów. Pierwszy jest "Avatar" (zarobił 2,9 miliarda dolarów), a trzeci "Titanic" (2,1 miliarda dolarów).

"Avatar: Istota wody": Film musi zarobić więcej niż "Gwiezdne wojny" i "Avengersi"

Jeśli wierzyć szacunkom Camerona, "Avatar: Istota wody" , aby się zwrócić, musi wyprzedzić zajmujące czwarte i piąte miejsca na tej liście filmy "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" (2,07 miliarda dolarów) oraz "Avengers: Wojna bez granic" (2,05 miliarda dolarów). Czyli musi zarobić ponad dwa miliardy dolarów.

Jeśli to się uda, będzie to nie lada wyczyn. Jak bowiem przypomina portal "Variety", tylko pięć filmów w historii zarobiło więcej niż dwa miliardy dolarów, nie uwzględniając inflacji. Po wybuchu pandemii, sztuka ta jest jeszcze trudniejsza i do tej pory nie udała się żadnej wyświetlanej w tym okresie produkcji.



