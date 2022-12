Spektakularne kinowe widowisko, jakim jest film "Avatar: Istota wody" przeniesie widzów w zupełnie inny wymiar kinematografii. James Cameron odkryje wspaniały świat Pandory w fantastycznej historii z porywającą akcją, licznymi przygodami i scenami, które zapierają dech w piersiach.



"Avatar: Istota wody": Największa premiera 2022

Akcja kontynuacji "Avatara" rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake'a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

Reklama

Wideo "Avatar: Istota wody" [trailer]

W filmie wyprodukowanym przez Camerona i Jona Landau występują: Sam Worthington , Zoe Saldaña , Sigourney Weaver , Stephen Lang i Kate Winslet . Scenariusz napisali: James Cameron, Rick Jaffa i Amanda Silver na podstawie historii autorstwa Jamesa Camerona, Ricka Jaffy, Amandy Silver oraz Josha Friedmana i Shane'a Salerno. Role producentów wykonawczych objęli David Valdes i Richard Baneham.

Oficjalnie wciąż nie wiadomo, jak wysoki jest budżet kontynuacji superprodukcji Według pierwszych raportów, miał on wynieść 250 milionów dolarów. Kwota ta jest jednak trudna do oszacowania, gdyż w Nowej Zelandii, gdzie powstał film "Avatar: Istota wody" , jednocześnie kręcone są cztery kolejne części kultowej produkcji z 2009 roku. Sam Cameron pytany o budżet drugiej części, mówi jedynie, że jest to film "ku... drogi". Reżyser przekonuje również, że "Istota wody" musi zarobić w kinach około 2 miliardów dolarów, aby realizacja kolejnych części serii (czwartej i piątej, bo zdjęcia do trzeciej zostały już w praktyce ukończone) miała sens.

"Avatar: Istota wody": Są pierwsze recenzje

Krytycy, którzy obejrzeli już sequel "Avatara", przekonują, że nie powinno być to jednak problemem i spodziewają się znacznie większych, być może nawet rekordowych wpływów.

"Trolle, do których sam poniekąd należałem, będą musiały pogodzić się z faktem, że 'Avatar: Istota wody' odniesie spektakularny sukces w kinach. Muszę przyznać, że trzeba być głupim, aby obstawiać przeciwko Cameronowi. Przyznaję, że nie byłem entuzjastą pomysłu realizowania drugiej części 'Avatara', teraz jednak nie mogę się już doczekać trzeciej. 'Istota wody' jest lata świetlne lepsza od oryginału. To jedno z najlepszych doświadczeń filmowych w moim życiu" - napisał David Ehrlich z "IndieWire".

"Film jest niesamowity. Wierzyłem, że James Cameron podniesie sobie poprzeczkę z efektami, ale te efekty wizualne są po prostu oszałamiające. Jedno ujęcie po drugim, klatka za klatką. Cameron jest mistrzem technologii, która wykorzystuje w bardzo precyzyjny i perfekcyjny sposób. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wyczyny techniczne są podporządkowane charakterowi produkcji i budowaniu filmowego świata" - zapewniła Perri Nemiroff z "Collider".

"Powolny, nieśpieszny początek, mocny fundament historii, niewiarygodnie wciągający drugi akt przedstawiający świat, bohaterów i fantastyczne stworzenia, a potem godzina niesamowicie dobrej, krystalicznie czystej, emocjonalnej akcji, która sprawi, że wrócisz do domu spełniony i szczęśliwy"" - to z kolei opinia Davida Simsa z "The Atlantic".

Wideo "Avatar: Istota wody" [trailer 2]

Opinie są na razie dosyć krótkie i mało szczegółowe, ponieważ embargo na pełne recenzje zostanie zdjęte dopiero 13 grudnia. Wtedy zapewne można się spodziewać kolejnych zachwytów pod adresem filmu Camerona. Trzy dni później "Istota wody" trafi do kin na całym świecie. Pierwsze wyniki z box-office pokażą, czy superprodukcja ma szansę stać się najbardziej kasowym obrazem w historii i pobić wynik pierwszego "Avatara", który wynosi obecnie 2,9 mld dolarów.