"Avatar: Istota wody": Ile zarobi film Jamesa Camerona?

W przypadku filmu " Avatar: Istota wody " nie ma mowy o minimalizmie. Tak jak ogromną produkcją był ten film Jamesa Camerona , tak teraz ogromne są liczby, jakie padają w kontekście tego, ile zarobi w kinach.

Żeby przebić zyski pierwszej części i zostać najbardziej kasowym filmem wszech czasów, musiałby zarobić blisko trzy miliardy dolarów. Jest to zadanie bardzo ambitne, ale wykonalne. Ale nawet jeśli granica trzech miliardów dolarów nie zostanie przekroczona, to finansowe prognozy i tak zwalają z nóg. W weekend otwarcia film Camerona ma zarobić pół miliarda dolarów.

Ze względu na różnicę czasu, chińscy widzowie mogli oglądać film "Avatar: Istota wody" wcześniej. Dzięki temu nieco łatwiej jest o wyliczenie prognoz zysków z tamtejszych kin. Takich właśnie szacunków podjęła się chińska firma Maoyan zajmująca się internetową sprzedażą biletów. Według ich wyliczeń, film Camerona może w sumie zarobić w Chinach 357 milionów dolarów.

Prognozy te szacowane są na podstawie twardych danych, czyli m.in. aktualnej sprzedaży biletów, kwotach zarobionych na przedsprzedaży oraz zainteresowania filmem w mediach społecznościowych.

"Avatar: Istota wody" w Chinach zarobił już 17 milionów dolarów

Jak podaje portal "Variety", do godziny 12:30 w piątek 16 grudnia, "Avatar: Istota wody" zarobił już 12,2 miliona dolarów. Po doliczeniu wpływów ze środowych i czwartkowych seansów przedpremierowych, na koncie drugiego "Avatara" w Chinach jest 17 milionów dolarów.

Pierwszy " Avatar " zarobił w Chinach 200 milionów dolarów. Najbardziej dochodowym tegorocznym hollywoodzkim filmem w chińskich kinach jest do tej pory " Jurassic World: Dominion ", który zarobił tam 157 milionów dolarów. Chińskiemu box-office’owi 2022 roku przewodzi miejscowy hit patriotyczny "The Battle at Lake Changjin 2", który zarobił 581 milionów dolarów.