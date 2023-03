"Kiedy ostatnio widziałam Jamesa Camerona zapytał mnie, co sądzę o tym, bym wróciła do 'Avatara'. Wiele zmarłych postaci pojawiło się przecież ponownie w filmie 'Avatar: Istota wody' . Powiedziałam mu, że nie może tego zrobić, bo zmarłam jako męczenniczka" - wyznała Michelle Rodriguez w rozmowie z magazynem "Vanity Fair". Nawiązała do tego, że grana przez nią postać dołączyła do Na'vi w walce o niepodległość Pandory i zginęła, broniąc ich najświętszego miejsca.

Michelle Rodriguez: Trzy razy wracała z martwych

Aktorka wytłumaczyła też reżyserowi, że w swojej karierze wracała z martwych już trzy razy. "Wróciłam w 'Resident Evil', choć nie było to nawet planowane. Wróciłam w 'Maczecie', choć też nie było to planowane. Nieplanowany był też mój powrót do roli Letty w serii 'Szybcy i wściekli'. Nie mogę powrócić po raz czwarty, bo byłaby to przesada" - argumentuje Rodriguez.

Gwiazda "Avatara" stwierdziła też, że nie rozumie, dlaczego tak często grane przez nią postaci zostają wskrzeszane. "To takie dziwne. Wydaje mi się, że nie wiedzą, co zrobić z postacią dziewczyny, która nie ma chłopaka. Ona nie ma chłopaka! Przeżyje, czy może powinniśmy ją zabić?!" - naśmiewa się aktorka.

Michelle Rodriguez: Twarda sztuka 1 / 9 Jest bodaj największą gwiazdą kina akcji wśród hollywoodzkich aktorek. Michelle Rodriguez, znana z filmowych serii "Szybcy i wściekli" i "Resident Evil" a także z "Avatara" oraz serialu "Zagubieni" ("Lost"), kończy w czwartek, 12 lipca, 40 lat. Aktorka nigdy nie była bohaterką żadnego skandalu, ale w 2013 roku zszokowała opinię publiczną wyznaniem o swoich seksualnych preferencjach. Źródło: East News

Trzeba przyznać, że decyzja Rodriguez jest odważna. Mało kogo bowiem stać na rezygnację z występu w jednej z najbardziej dochodowych serii w historii kina. Dwie części "Avatara" zarobiły w kinach w sumie 5,2 miliarda dolarów i zajmują pierwsze oraz trzecie miejsce na liście najbardziej kasowych filmów w historii.



Rodriguez nie może jednak narzekać na brak lukratywnych propozycji. W maju tego roku do kin trafi dziesiąta część serii "Szybcy i wściekli" , która do tej pory zarobiła w kinach ponad sześć miliardów dolarów.



Jeszcze wcześniej, bo od 14 kwietnia na ekrany polskich kin trafi film "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" , któremu również wróżony jest sukces kasowy.