Autobiografia Woody'ego Allena odrzucona przez kilka wydawnictw

Reżyser i scenarzysta Woody Allen od jakiegoś czasu próbuje sprzedać swoje wspomnienia amerykańskim wydawnictwom. Te nie są jednak zainteresowane współpracą z powodu ciążących na nim oskarżeń o molestowanie.

Lata temu czterokrotny zdobywca Oscara został oskarżony o wykorzystywanie seksualne przez swoją adoptowaną córkę Dylan Farrow. Jednak sprawa wróciła na pierwsze strony gazet, gdy ta powtórzyła je w ramach ruchu #MeToo.



W wyniku oskarżeń Farrow serwis Amazon zerwał z reżyserem umowę na produkcję kilku filmów. Jak informuje "New York Times", żadne liczące się wydawnictwo nie jest zainteresowane wydaniem wspomnień Allena.

Siostra reżysera, producentka Letty Anderson, powiedziała, że nic nie wiedziała o jakiejkolwiek autobiografii.

Z kolei John Burnham, agent Allena, odmówił komentarza. "Pracuję z Allenem od 30 lat i główna zasada pozostała przez ten czas bez zmian: Nie mogę mówić o jego życiu prywatnym" - powiedział.



Po przypomnieniu oskarżeń Farrow szereg aktorów, którzy w przeszłości współpracowali z Allenem, przeprosiło za to. Wśród nich byli między innymi Colin Firth, Greta Gerwig, Ellen Page, Timothee Chalamet i Michael Caine.



Skandal sprawił także, że ostatni film reżysera, nakręcony w 2018 roku "A Rainy Day in New York", do dziś nie doczekał się premiery.