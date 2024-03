Austin Butler nie spoczywa na laurach. Zagra u cenionego reżysera

Austin Butler: Rola w "Elvisie" przyniosła mu światową sławę

Za występ w "Elvisie" Austin Butler otrzymał m.in. Złoty Glob, nagrodę People's Choice, statuetkę AACTA, a także nominacje do Oscara, BAFTA i Critics' Choice. Choć produkcja Baza Luhrmanna zebrała mieszane recenzje, krytycy zgodnie okrzyknęli kreację odtwórcy tytułowej roli mianem wybitnej. Nawet żona zmarłego "króla rock and rolla" Priscilla Presley w opublikowanym w mediach społecznościowych poście orzekła, że Butler zagrał jej męża "znakomicie".

Od sukcesu "Elvisa" 32-letni aktor niemal nie schodzi z ekranów. Obecnie można go oglądać w drugiej części "Diuny" oraz serialu Apple TV+ "Władcy przestworzy". Na premierę czeka już kolejny projekt z jego udziałem zatytułowany "The Bikeriders". Zagra też w adaptacji powieści Dona Winslowa "City on Fire" ("Miasto w ogniu"). To książka określana mianem "Ojca chrzestnego" naszych czasów.

Austin Butler i Darren Aronofsky łączą siły

Zdjęcie Austin Butler / Vianney Le Caer/Invision / East News

Austin Butler będzie również gwiazdą nowego filmu Darrena Aronofsky’ego zatytułowany "Caught Stealing" ("Przyłapany na kradzieży"). Młody aktor wcieli się w nim w rolę Hanka Thompsona. Wypalonego byłego baseballisty wplątanego w walkę o przetrwanie w niebezpiecznym półświatku kryminalnym Nowego Jorku lat dziewięćdziesiątych.

"Jestem podekscytowany ponowną współpracą z moimi starymi znajomymi ze studia Sony Pictures przy przeniesieniu ociekającej adrenaliną przejażdżki zaserwowanej przez Charliego Hustona. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia pracy z Austinem i moją rodziną nowojorskich filmowców" - mówi Aronofsky ("Czarny łabędź", "Wieloryb") cytowany przez portal Deadline.

Scenariusz filmu "Caught Stealing" powstanie na podstawie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Charliego Hustona. Autor książki napisze jej filmową adaptację. "Darren to jeden z najwspanialszych audiowizualnych opowiadaczy historii na świecie. Adaptacja wspaniałej książki Charliego z Austinem w roli głównej była zbyt wielką pokusą, by się jej oprzeć" - cieszy się Sanford Panitch ze studia Sony.

Ostatnim wyreżyserowanym przez Aronofsky’ego filmem fabularnym był "Wieloryb" z 2022 roku, który okazał się triumfalnym powrotem zapomnianego Brendana Frasera ("Mumia"). Za tę rolę, Fraser został nagrodzony Oscarem. W ubiegłym roku Aronofsky nakręcił też dokument przyrodniczy "Postcard from Earth" ("Pocztówka z Ziemi") z przeznaczeniem na największy ekran kinowy na świecie znajdujący się w arenie Sphere mieszczącej się w Las Vegas.