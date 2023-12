Aukcja filmowych rekwizytów. Ceny zwalają z nóg

Wśród rekwizytów do zakupu zainteresowani znajdą m.in.: lewitującą deskorolkę z filmu "Powrót do przyszłości II", hełm Iron Mana z trzeciej części jego przygód, okulary Indiany Jonesa z "Poszukiwaczy zaginionej Arki", siekierę Jacka Torrance'a z "Lśnienia" oraz maskę Hannibala Lectera z "Milczenia owiec".

Ceny wyjściowe wahają się od 25 tysięcy do nawet 65 tysięcy dolarów. "Jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować wyjątkowe rekwizyty z najbardziej ikonicznych filmów naszych czasów. To wyjątkowa możliwość, by wejść w posiadanie kawałka historii" - stwierdził Brad Teplitsky, współzałożyciel Studio Auctions.

Zdjęcie Anthony Heald i Anthony Hopkins w filmie "Milczenie owiec" / AKPA

To nie pierwsza taka aukcja. Rekordowe ceny

Nie jest to pierwsza aukcja organizowana przez firmę. Podczas poprzedniej sprzedano między innymi model domku Dorotki z "Czarnoksiężnika z Oz" z 1939 roku. Cena wyniosła 534 tysiące dolarów.

Podczas tej samej aukcji nabywcę znalazł młot Thora z "Mrocznego świata" (33 tysiące dolarów) oraz sztylet, którym Commodus ugodził Maximusa w finale "Gladiatora" (7200 dolarów).