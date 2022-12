"Asteroid City": O czym opowie film?

"Asteroid City" określany jest mianem "poetyckiej medytacji nad znaczeniem życia". Akcja filmu umiejscowiona została w latach 50. ubiegłego wieku w fikcyjnym amerykańskim miasteczku położonym na pustyni, gdzie odbywa się zjazd młodych odkrywców kosmosu. Spotykają się na nim dzieci i ich rodzice z całych Stanów. Wkrótce rozegrają się tam wydarzenia, które zmienią historię świata. Wcześniej jednak sprawią, że miasteczko ogarnie chaos.

Wes Anderson jest nie tylko reżyserem, ale też współautorem scenariusza filmu "Asteroid City". Napisał go ze swoim stałym współpracownikiem Romanem Coppolą. Razem wcześniej stworzyli scenariusze do filmów "Pociąg do Darjeeling", "Wyspa psów", "Kochankowie z Księżyca" i "Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun".