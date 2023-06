Arnold Schwarzenegger: James Cameron przewidział rozwój sztucznej inteligencji

"Dziś wszyscy obawiają się, w którą stronę to idzie, tymczasem my już w 'Terminatorze' mówiliśmy o maszynach, które stają się samoświadome i przejmują kontrolę. W ciągu dekad, stało się to rzeczywistością. To już nie fantazja czy coś futurystycznego. To dzieje się dzisiaj. To dowód na niezwykły talent Jima Camerona do pisania" - powiedział Arnold Schwarzenegger .



Reklama

"To niezwykły pisarz i niewiarygodny reżyser. Ja jestem odpowiedzialny za sposób, w jaki zagrałem tę postać, ale on ją stworzył. Napisał ten film tak dobrze. To dlatego jest reżyserem numer jeden na świecie" - zapewnił aktor.

Przypomnijmy, że "Terminator" wszedł na ekrany kin na tydzień przed Halloween w 1984 roku i okazał się sensacją. Przez sześć tygodni był numerem jeden w Stanach Zjednoczonych i przyniósł blisko 100 mln dol. wpływów, kosztując zaledwie sześć i pół miliona.



Wideo "The Terminator" (1984): Official Trailer

W maju tego roku Schwarzenegger zapowiedział, że skończył już przygodę z kultowym cyklem. "Ta seria się nie skończyła, ale ja skończyłem z nią. Jest dla mnie jasne, że widzowie chcą zobaczyć w 'Terminatorze' coś innego. Ktoś musi wpaść na świetny pomysł. 'Terminatorowi' w dużej mierze zawdzięczam swój sukces, więc zawsze będę ciepło patrzeć na tę serię" - przyznał gwiazdor.

Kilka dni po oświadczeniu Schwarzeneggera James Cameron potwierdził, że pracuje nad scenariuszem kolejnej części serii. Z kontynuacją swojego scenariusza poczeka jednak na dalszy rozwój sztucznej inteligencji. Reżyser wyznał to podczas odbywającego się w Las Vegas technologicznych targów Dell Technologies World.

"Tak więc James Cameron powiedział właśnie do gości tego wydarzenia, że przed trzema miesiącami zaczął pisać scenariusz nowego 'Terminatora'. Chce jednak poczekać na to, jak dalej potoczy się rozwój sztucznej inteligencji" - napisał użytkownik Twittera Rod Mercado.