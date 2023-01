Od momentu premiery "Babilon" w części recenzji określany jest mianem arcydzieła, w innych nazywany jest klapą. Dla Damiena Chazelle’a taka rozbieżność opinii to nowa sytuacja. Od czasu jego głośnego debiutu, filmu "Whiplash", kolejne wyreżyserowane przez niego filmy były zgodnie uznawane przez krytyków za dobre, wartościowe kino. Tym razem jest inaczej. Film zbiera skrajne opinie nie tylko wśród recenzentów, ale też wśród widzów. W parze z tymi skrajnymi ocenami idzie też słaby wynik w box-office. Nakręcony za 80 milionów dolarów film zarobił do tej pory zaledwie niecałe 15 milionów.

Daniel Chazelle wiedział, że "Babilon" podzieli widzów

Reżysera ta rozbieżność ocen nie martwi. "Dobrze jest mieć coś, co stymuluje rozmowy, debaty oraz skutkuje wieloma zażartymi opiniami po obu stronach. Wiedzieliśmy, że robimy film, który nastroszy piórka wielu osobom, a niektóre z nich wścieknie. I myślę, że to dobrze. Więcej filmów powinno wywoływać taki efekt" - powiedział Chazelle w rozmowie z portalem "Insider". Reżyser podkreślił jednak, że nie sprawdza reakcji na swoje filmy, gdy trafią już do kin.

"Nie zwracam na to uwagi. To interesująca rzecz, gdy tworzysz film, a potem go skończysz i staje się on dostępny dla krytyków, widzów, dla wszystkich. I każdy z nich będzie miał jakieś swoje zdanie na jego temat. I myślę, że wszystkie opinie są uzasadnione. W pewnym sensie film należy do świata. Nie wierzę w coś takiego jak wracanie do filmu po czasie i spekulowanie. Są filmowcy, którzy to robią i to dobrze. Myślę jednak, że filmy reprezentują konkretny moment w czasie i historii" - stwierdził.

"Babilon": Brad Pitt i Margot Robbie gwiazdami filmu o początkach Hollywood 1 / 10 Akcja filmu "Babylon" umiejscowiona została pod koniec lat 20. ubiegłego wieku w Hollywood. Do lamusa zaczyna wtedy przechodzić kino nieme, a na dużych ekranach zaczynają rządzić tzw. "dźwiękowce". "Babylon" prześledzi wzloty i upadki kilku postaci, a przez osoby zaznajomione z fabułą określany jest jako "Wielki Gatsby na sterydach". Źródło: materiały prasowe Autor: Scott Garfield udostępnij

Na zbierającym recenzje krytyków serwisie "Rotten Tomatoes" nowy film Chazelle’a ma obecnie jedynie 55 proc. pozytywnych recenzji. Biorąc pod uwagę widmo porażki finansowej, można pokusić się o stwierdzenie, że "Babilon" jest jednym z największych rozczarowań 2023 roku. Z drugiej strony, jak wylicza serwis "IMDb", na koncie filmu są już 23 nagrody filmowe i aż 125 nominacji do nich.