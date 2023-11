"Aquaman": Trzecia część nie powstanie? Aktor rozwiewa wątpliwości

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Za miesiąc do kin trafi wyczekiwana druga część superprodukcji "Aquaman" z Jasonem Momoą w roli głównej. Okazuje się, że będzie to ostatni film z DC, jakie znamy do dziś. Aktor w najnowszym wywiadzie zasugerował że trzecia część "Aquamana" w najbliższej przyszłości może nie powstać.

"Aquaman" /DC COMICS / DC ENTERTAINMENT / WCollection ChristopheL via AFP /AFP