Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć...

"Apokawixa" to historia grupy maturzystów, którzy - zmęczeni kolejnymi lockdownami - postanawiają zorganizować nad morzem "melanż życia". Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie - plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli...

W filmie występują obiecujący aktorzy młodego pokolenia: Mikołaj Kubacki, Waleria Gorobets, Natalia Pitry, Alicja Wieniawa-Narkiewicz, Mariusz Urbaniec, Aleksander Kaleta, Mikołaj Matczak, Marta Stalmierska, Monika Mikołajczak, Oskar Wojciechowski. Partnerują im m.in.: Sebastian Fabijański , Tomasz Kot , Cezary Pazura i Matylda Damięcka .

Zdjęcie Scena z filmu "Apokawixa" / Grzegorz Press, Watchout Studio / materiały prasowe

"Zniszczenie na imprezie będzie spowodowane nie tylko nadużyciem alkoholu, dragów i wielkością imprezy, która - co oczywiste - wymknie się spod kontroli. To doprowadzi do katastrofy na tle ekologicznym" - mówi reżyser filmu Xawery Żuławski .

"Apokawixa" trafi na ekrany kin 7 października.

