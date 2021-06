Anya Taylor-Joy w kulinarnym thrillerze

Szykuje się prawdziwa filmowa uczta! Kinomani razem z Anyą Taylor-Joy będą degustować dania przygotowane przez Ralpha Fiennesa, który zagra kucharza w przyprawionym czarnym humorem thrillerze "The Menu". Film wyreżyseruje Mark Mylod.

Znaną z głośnej roli w serialu Netfliksa "Gambit królowej" Anyę Taylor-Joy tym razem zobaczymy na dużym ekranie. Aktorka dostała propozycję roli w filmie "The Menu" i wiele wskazuje na to, że ją przyjmie, bo jest już na etapie ostatnich negocjacji z producentami. W obsadzie na pewno znajdzie się Ralph Fiennes, który już podpisał kontrakt. Reżyserem produkcji będzie Mark Mylod, który stoi za sukcesem wielokrotnie nagradzanego serialu HBO "Sukcesja", a scenariusz jest dziełem Willa Tracy i Setha Reissa.

Jak podaje serwis Deadline, film "The Menu" będzie thrillerem psychologicznym z elementami czarnego humoru. Akcja ma się rozgrywać w ekscentrycznym światku kulinarnych sław i opowiadać historię pary, która odwiedza ekskluzywną restaurację znajdującą się na położonej na uboczu wyspie. Zakochani mają spędzić cudowny wieczór, rozkoszując się wyjątkowo wykwintnym menu, przygotowanym przez sławnego kucharza. Wydarzenia potoczą się jednak zupełnie inaczej. W roli kucharza zobaczymy właśnie Ralpha Fiennesa, natomiast Anya Taylor-Joy wcieli się w zakochaną kobietę. Kto odegra rolę jej partnera, jeszcze nie ujawniono. Nieznana jest także planowana data premiery.

Thriller "The Menu" będzie dla znanego z roli w "Liście Schindlera" i z serii o Harrym Potterze Ralpha Fiennesa kolejnym dużym projektem w ostatnim czasie. W styczniu aktor zakończył pracę na planie produkcji Netflixa "Wykopaliska", a w zeszłym roku wcielał się w rolę M w następnej produkcji o przygodach Jamesa Bonda "Nie czas umierać".



Rok 2021 jest pracowity także dla Anyi Taylor-Joy. Aktorka pojawi się w jednej z głównych ról w dramacie historycznym "The Northman" oraz w najnowszym filmie z plejadą gwiazd Davida O. Russella, którego tytuł jeszcze nie jest znany. Fani aktorki nie mogą się też doczekać, by zobaczyć ją w "Ostatniej nocy w Soho" Edgara Wrighta i tytułowej roli Furiosy w spin-offie filmu "Mad Max: Na drodze gniewu".

