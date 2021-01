Anya Taylor-Joy, gwiazda "Gambitu królowej", chce zagrać w telewizyjnej wersji "Władcy Pierścieni"

Anya Taylor-Joy, która zabłysnęła rolą szachistki Beth Harmon w serialu Netfliksa "Gambit królowej", przyznała, że minione święta spędziła m.in. na oglądaniu trylogii "Władca Pierścieni". Zachwyciła się postacią Galadrieli, w którą wcieliła się Cate Blanchett.

Anya Taylor-Joy wyznała, że długo musiała się uczyć podkreślania atutów swojej twarzy ze względu na jej charakterystyczne cechy /Netflix / The Hollywood Archive / Hollywood Archive/Photoshot/Ea /East News

Anya Taylor-Joy we wcześniejszych wywiadach narzekała, że nie czuje się piękna, a co najwyżej ma "charakterystyczną urodę", więc nigdy nie zostanie gwiazdą filmową.



Wystające kości policzkowe w szczupłej, trójkątnej twarzy, duże, lekko ukośne oczy i pełne usta - wypisz wymaluj elf. Jeśli dodać ostro zakończone uszy, byłaby idealnym stworem wywiedzionym z mitologii germańskiej.



Teraz w programie "The Late Show With Stephen Colbert" aktorka stwierdziła, że zagranie elfa jest jej marzeniem. Tym samym aktorka wysłała wiadomość producentom z Amazon Studios, które pracuje nad wysokobudżetową telewizyjną wersją "Władcy Pierścieni".



Na razie nie wiadomo, co na to producenci. Jeśli chodzi o najbliższe plany zawodowe Taylor-Joy, to aktorka została wybrana do roli młodej Furiosy w nadchodzącym prequelu serii "Mad Max".



