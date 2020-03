Antonio Banderas w ekranizacji gry komputerowej

Prace nad filmem opartym na fabule serii popularnych gier komputerowych "Uncharted" to jeden z najdłużej zapowiadanych projektów, jakie czekają na realizację. Ciągłe zmiany reżysera i obsady sprawiły, że zaczęto wątpić w to, że ta ekranizacja kiedykolwiek powstanie. Najnowsze wiadomości wskazują jednak na to, że niebawem powinniśmy zobaczyć "Uncharted" na ekranach kin. Właśnie ogłoszono, że do obsady filmu dołączył Antonio Banderas.

Antono Banderas wraca do aktorskiej pierwszej ligi /David Zorrakino/Europa Press /Getty Images

W ostatnich latach kariera Antonio Banderasa nieco przygasła. Aktor wystąpił w kilku produkcjach klasy B, można było go też oglądać na drugim planie filmów takich jak "Niezniszczalni 3". Teraz, za sprawą nominacji do Oscara za rolę w filmie Pedro Almodovara "Ból i blask", Banderas może powrócić do hollywoodzkiej pierwszej ligi aktorskiej. Właśnie dołączył do obsady "Uncharted".

Hiszpan nie jest jedynym aktorem, którego zakontraktowano. Serwis "Variety" podaje, że zatrudniono również Sophię Ali ("Chirurdzy", "Prawda czy wyzwanie") oraz Tati Gabrielle ("100", "Chilling Adventures of Sabrina"). Nie wiadomo jednak, w jakie role wcieli się wspomnianych troje aktorów.

Długą litanię nazwisk reżyserskich kojarzonych z projektem zamyka Ruben Fleischer ("Venom"), bo to on ostatecznie wyreżyseruje film "Uncharted". W rolę młodego awanturnika i łowcy skarbów Nathana Drake'a wcieli się Tom Holland. Partnerować mu będzie Mark Wahlberg, który w pierwotnych planach miał zagrać Drake'a. Ostatecznie zagra rolę jego mentora Victora Sullivana.

Scenariusz do filmu "Uncharted" napisali Art Marcum i Matt Holloway. Premiera filmu zaplanowana została na 5 marca 2021 roku.

Po raz pierwszy Nathan Drake pojawił się w grze komputerowej "Uncharted: Fortuna Drake'a" z 2007 roku. Główna seria gier liczy cztery tytuły. Ostatni z nich, "Uncharted 4: Kres złodzieja", ukazał się w 2016 roku. Najbardziej utytułowaną grą z serii była "Uncharted 2: Pośród złodziei", która uzyskała aż 200 tytułów Gry Roku. Wszystkie gry z serii "Uncharted" zostały sprzedane w liczbie 21 milionów egzemplarzy.