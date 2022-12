Antonio Banderas walczy z hollywoodzkimi stereotypami

Hiszpański gwiazdor podczas festiwalowego spotkania wyznał też, że jest dumny z ról w filmach "Kot w butach" i "Maska Zorro", bo pomogły mu walczyć z panującymi w Hollywood stereotypami.

"Kiedy przybyłem do Stanów, wielu aktorów, z którymi pracowałem, mówiło mi, że jeżeli zamierzam zostać w Ameryce, to muszę przygotować się na granie złoczyńców. Czarni, Latynosi i Arabowie są złoczyńcami. Dlatego tak ważne są filmy, w których gdy zakładam maskę, pelerynę i chwytam za szpadę, a złoczyńcami są błękitnoocy blondyni posługujący się perfekcyjnym angielskim. 'Kot w butach' jest pod tym względem nawet lepszy, bo to film dla dzieci. I one dowiadują się z niego, że możesz być dobrym bohaterem, nawet jeśli mówisz z akcentem" - stwierdził Banderas.

Antonio Banderas skomentował odpadnięcie Hiszpanów z mundialu w Katarze

Gwiazdor "Desperado" skomentował też niedawną sensacyjną porażkę Hiszpanii z Marokiem na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Katarze. "Ten mecz pokazał to, co obecnie dzieje się w tych krajach. Marokańczycy mieli przygotowaną strategię i wiedzieli jak zniszczyć grę Hiszpanii. A Hiszpanie nie wiedzieli, co robić. Podawali do siebie tylko piłkę wzdłuż boiska" - ocenił Banderas. Aktor zaznaczył jednak, że dziś nie interesuje się już piłką nożną tak jak kiedyś, bo zamiast sportu coraz bardziej przypomina mu ona widowisko.