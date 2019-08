Antonio Banderas: Miał być piłkarzem

Co łączy kota ze "Shreka", "Desperado" i Zorro? Antonio Banderas! 10 sierpnia ten hiszpański aktor i reżyser, za wielu uważany za symbol męskiego seksapilu, świętował 59. urodziny.

Antonio Banderas wielki krokami zbliża się do sześćdziesiątki /Joe Maher /Getty Images

Jose Antonio Dominguez Banderas, bo tak brzmi jego pełne imię i nazwisko, urodził się 10 sierpnia 1960 r. w Maladze. Jego mama była nauczycielką, a tata policjantem, jednak on sam postanowił zostać... piłkarzem. I gdyby nie kontuzja nogi, dziś być może byłby legendą piłki nożnej.



Ostatecznie został jednak aktorem, co - sądząc po jego wielokrotnie nagradzanych rolach - było słusznym wyborem. W tym celu ukończył School of Dramatic Art w Madrycie.

Życie zawodowe Hiszpana z aktorskim talentem nie ogranicza się jedynie do odgrywania ról - jest też reżyserem, producentem filmowym oraz piosenkarzem. Dorabiał też jako model czy kelner.

Jako aktor Banderas występował zarówno na deskach teatru, m.in. hiszpańskiego Teatru Narodowego, jak i na dużym ekranie. Widzowie znają go z ról w filmach: "Evita" (1996), "Desperado" (1995) czy "Maska Zorro" (1998).

U samego Pedro Almodovara zagrał w takich produkcjach jak: komedia "Labirynt namiętności (1982), dreszczowiec "Matador" (1986), melodramat "Prawo pożądania" (1987), komediodramat "Kobiety na skraju załamania nerwowego" (1988) oraz dramat kryminalny "Zwiąż mnie" (1990).

Z kolei w serialu National Geographic - "Geniusz: Picasso" (2017) wcielił się w tytułowego malarza.

Banderas jest też aktorem dubbingowym. Swojego głosu użyczył Kotu w Butach w filmach "Shrek 2" (2004), "Shrek Trzeci" (2007) i "Shrek Forever" (2010) oraz produkcji "Kot w butach" (2011).

Aktor ma na swoim koncie wiele nagród, m.in. Złotą Palmę dla najlepszego aktora za najnowszy film Almodowara - "Ból i blask" (2019).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ból i blask" [trailer 2] materiały dystrybutora

W 1987 roku Banderas poślubił Anę Lezę, jednak po 9 latach para się rozstała. Jeszcze w tym samym roku, w którym Banderas się rozwiódł, ożenił się z aktorką Melanie Griffith, z którą ma córkę Stellę del Carmen, urodzoną również w 1996 r. Jest ojczymem m.in. Dakoty Johnson - znanej głównie z filmu Pięćdziesiąt twarzy Greya". Jednak i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu - w 2015 r. aktorska para oficjalnie się rozstała.