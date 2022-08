Jonathan Rhys Meyers i Melissa Leo w filmie "Clean Up Crew" wcielają się w role członków ekipy sprzątającej miejsca zbrodni. Podczas jednego z takich zleceń znajdują walizkę pełną pieniędzy. Wkrótce staną do walki z gangsterami, którym przewodzi bezwzględny boss. W jego rolę wcielił się w filmie Johna Keeyesa Antonio Banderas . O zawartość walizki powalczą też płatni zabójcy oraz skorumpowani rządowi agenci.

Zapracowany Antonio Banderas. Kręci film za filmem

"Jesteśmy podekscytowani współpracą z tak legendarną obsadą, jaka wystąpiła w napakowanym akcją thrillerze, który trzymać będzie widzów na krawędzi fotela. Jesteśmy przekonani, że Keeyes nakręcił wyjątkowy thriller, który będzie prawdziwym kinowym przeżyciem" - zachwycają się producenci filmu "Clean Up Crew": Jordan Yale Levine oraz Jordan Beckerman.

"Clean Up Crew" to jedna z kilku produkcji przygotowywanych przez studio Yale Entertainment. W innej z nich też zobaczymy Antonio Banderasa. To film "The Last Girl", w którym partnerują mu Alice Eve i Shelley Henig. Studio Yale jest również odpowiedzialne za film "The Kill Room", w którym po raz pierwszy od czasu "Pulp Fiction" spotkają się na ekranie Samuel L. Jackson i Uma Thurman . Inną produkcją Yale jest ekranizacja powieści Davida Duchovnego - "Bucky F*cking Dent".

Filmy "Clean Up Crew" i "The Last Girl" nie są jedynymi, w których w najbliższym czasie będzie można zobaczyć i usłyszeć Antonio Banderasa. Ukończony jest już animowany "Kot w butach: Ostatnie życzenie" , w którym ten aktor ponownie użyczył głosu tytułowemu bohaterowi. Banderas skończył też zdjęcia do piątej części przygód archeologa Indiany Jonesa oraz sensacyjnego thrillera "The Enforcer".