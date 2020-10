​Antoni Pawlicki wezwał warszawskich kiboli, dresiarzy i policjantów, by bronili kobiet

Aktor, który często podkreśla swój patriotyzm, dba o pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego i aktywnie pomaga jego weteranom, teraz ruszył w obronie protestujących kobiet. Do tego samego ​Antoni Pawlicki namawia też innych mężczyzn.

Emocjonalny apel w tej sprawie Antoni Pawlicki opublikował na Instagramie - na kilka godzin przed rozpoczęciem zapowiadanej od kilku manifestacji Strajku Kobiet w Warszawie.

O jego osobistej determinacji świadczyć może choćby liczba użytych w tekście wykrzykników.

"Kibole z mojego miasta!!! Dresiarze, cwaniaki i inne rozrabiaki!!! Wszyscy faceci!!! Wszyscy Warszawscy twardziele!!! Czy pozwolicie żeby dziś w naszym mieście stołecznym ktokolwiek podniósł rękę na kobiety ???!!!!!" - zaczął swój post Pawlicki.

W dalszej części też nie kryje oburzenia.

"W środę w kilku miastach w Polsce zwyrodnialcy i parszywe tchórze zaatakowali kobiety protestujące przeciw ograniczeniu praw człowieka!! Dziś kobiety, studentki, nastolatki, siostry, matki będą protestować w naszym mieście!! To nie są lewacy, antifa czy jakiś inny wróg wymyślony w chorych głowach - to nasze dziewczyny, żony protestują przeciw odbieraniu im praw!!! Czy pozwolicie by stała im się krzywda? Zaklinam na wszystkie świętości, na historię mego Miasta, o które walczyli Powstańcy, nie pozwólmy by komuś stała się dziś krzywda!!! Mężczyzno!!! Zawsze masz stać po stronie godności, czci i wolnej woli kobiety!!!! Chrońmy kobiety!!!!!! Nie pozwólmy, by tchórze, którzy boją się stanąć przeciw równemu sobie, podnieśli rękę na słabszych w naszym mieście!!!!".

Aktor zwraca się także do kobiet, by same nie ruszały do ataków i liczy na to, że demonstracja przebiegnie pokojowo.



"A wy dziewczyny, nie prowokujcie proszę!!!!! Wiem, że jesteście wk...!!! Ja też!!! Mamy prawo być wk...!! Ale agresją nic nie zdziałamy!!! Pokonajmy zło dobrem!!!! (...)". O wyrozumiałość i w tej nadzwyczajnej sytuacji Pawlicki poprosił też policję. "(...) Wiem, wiem jest was mało, jesteście zdziesiątkowani covidem, chcielibyście nosić zakupy emerytom, a nie biegać po mieście i pilnować porządku... wiem. Niestety wolność nie jest dana na zawsze. O wolność trzeba walczyć.. Polska Policja!!!! Chodźcie z nami!!!!" - zaapelował.