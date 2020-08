Antoni Królikowski: Ślub tylko na ekranie

"Do tej pory ślub brałem tylko w filmie lub serialu" - mówi aktor Antoni Królikowski i zastrzega, że nie można porównywać ekranowych kreacji z prywatnym życiem.

W serialu "Dom nad rozlewiskiem" bohater Antoniego Królikowskiego wziął ślub z postacią graną przez Olgę Frycz /Piotr Płaczkowski / Reporter

Najlepsze motocykle, piękna kobieta u boku, szybka jazda. Każdy mężczyzna choć raz chciałby się poczuć jak bohater filmu. Zawód aktora to ułatwia, dlatego dla Antoniego Królikowskiego to wymarzony zawód, w którym może "na niby" przeżyć sytuacje, których prywatnie jeszcze nie doświadczył.

Reklama

I choć aktor wielokrotnie brał ślub w filmach i serialach, w życiu prywatnym jeszcze mu to nie było dane.



Królikowski przez ostatnie lata zmieniał kobiety jak rękawiczki. Obecnie spotyka się z Joanną Opozdą.



"Do tej pory ślub brałem tylko w filmie lub serialu. Te doświadczenia są dla mnie zawsze bardzo cenne i przygotowują mnie na przyszłość. Nie można jednak porównywać tego, co gram w filmach, z moim prywatnym życiem. Wszystko, co wiąże się ze ślubem, z weselem, towarzyszącymi im emocjami, to coś o czym powstają filmy, książki, piosenki" - mówi aktor.