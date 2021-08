Anthony Mackie zostanie nowym Kapitanem Ameryką!

Szczegóły czwartej części przygód Kapitana Ameryki trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo, czy w filmie pojawi się również grany przez Sebastiana Stana przyjaciel Kapitana Ameryki - Zimowy Żołnierz. Do tej pory Anthony Mackie wcielał się w filmach Marvela w drugoplanową postać Falcona. Zagrał ją w sześciu filmach począwszy od filmu "Kapitan Ameryka: Zimowy Żołnierz". Mackie awansował na Kapitana Amerykę po tym, jak oryginalny Kapitan Ameryka zestarzał się u boku swojej ukochanej Peggy Carter.

Anthony Mackie: Zastępca Chrisa Evansa

I choć grany przez Chrisa Evansa Steve Rogers aka Kapitan Ameryka odszedł tym samym na emeryturę, już wcześniej pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że Evans powróci jeszcze do świata Avengersów. Miałaby to jednak być znacznie mniejsza rola, na którą finalnie się zgodził. Pierwotnie aktor nie był nastawiony pozytywnie do pomysłu powrotu do roli superbohatera. Według portalu "Deadline" nie nastąpi to jednak w czwartym części przygód Kapitana Ameryki.



Autorem scenariusza filmu o roboczym tytule "Captain America 4" jest twórca serialu "Falcon i Zimowy Żołnierz" - Malcolm Spellman. Napisał go razem z Dalanem Mussonem ("Iron Sky. Inwazja"). Nieznane jest jeszcze nazwisko reżysera powstającego filmu.

Anthony Mackie pracuje obecnie na planie nowego filmu Christophera Landona ("Śmierć nadejdzie dziś") - "We Have a Ghost". Opowie on historię mężczyzny, który twierdzi, że zaprzyjaźnił się z duchem wyglądającym niczym sobowtór aktora Ernesta Borgnine’a. Mackie wystąpi też u boku Shailene Woodley i Jacoba Latimore’a w thrillerze "Panopticon" reżyserowanym przez Andresa Baiza ("Narcos").