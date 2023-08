Tytuł filmu - “One Life" ("Jedno życie") - to nawiązanie do słynnego zdania z Talmudu "Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat". Nicholas Winton uratował znacznie więcej niż jedno życie - w 1938 roku pomógł w zorganizowaniu wyjazdu 669 żydowskich dzieci z okupowanej Czechosłowacji do Wielkiej Brytanii. Zdjęcia do poświęconego tej historii filmu nakręcono w Pradze, skąd wyruszył transport uciekinierów. Teraz trwają ostatnie prace postprodukcyjne. Premiera filmu odbędzie się we wrześniu podczas festiwalu w Toronto, a do kin “One Life" wejdzie w grudniu tego roku.

Reklama

Oprócz Anthony'ego Hopkinsa , który zagrał starszego Nicholasa Wintona, w filmie wystąpili Johnny Flynn (młody Winton) oraz Helena Bohnam Carter , która wcieliła się w matkę głównego bohatera.

Nicholas Winton: Brytyjski Oskar Schindler uratował 669 dzieci

Scenariusz filmu powstał na podstawie wydanej w 2104 roku książki “If It's Not Impossible... The Life of Sir Nicholas Winton" (Jeśli to nie jest niemożliwe... Życie sir Nicholasa Wintona). Napisała ją córka Sir Nicholasa, Barbara. Opowiedział w niej szczegółowo o tym, jak Winton, który przed wojną pracował jako makler giełdowy, przekonał brytyjski rząd, aby zezwolił czeskim, a także niemieckim i austriackim dzieciom na wjazd do Wielkiej Brytanii.