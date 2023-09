Anthony Hopkins zachwyca w nowej roli. Będzie trzeci Oscar?

Podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto odbyła się premiera filmu "One Life" Jamesa Hawesa. W roli głównej wystąpił Anthony Hopkins, który zbiera za swój występ świetne recenzje. Będzie kolejna nominacja do Oscara? "One Life" opowiada on o Nicholasie Wintonie, który na miesiące przed wybuchem drugiej wojny światowej zorganizował operację "Kindertransport", mającą przetransportować żydowskie dzieci z terenów kontrolowanych przez nazistów do Wielkiej Brytanii. Udało mu się uratować ponad dziesięć tysięcy osób.

