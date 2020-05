​Anthony Hopkins napisze książkę o swoim życiu

Jest nie tylko jednym z największych żyjących aktorów, ale również uzdolnionym malarzem i pianistą. Tym ostatnim talentem Anthony Hopkins chętnie dzieli się na Instagramie, gdzie jego konto śledzi ponad dwa miliony osób.

Choć stan zdrowia nie pozwala mu często gościć na ekranie, Anthony Hopkins nie pożegnał się z zawodem / Frederick M. Brown /Getty Images

Ostatnie niedzielne popołudnie Hopkins umilił swoim fanom, grając koncert na żywo ze swojego domu w Malibu w Kaliforni.

Reklama

Po występie odpowiadał na pytania internautów. Zdradził m.in., że przymierza się do napisania książki o własnym życiu.

Zapytany o to, jaki jest sekret jego sukcesu, odpowiedział: "Cieszę się życiem i nie biorę go zbyt poważnie". Właśnie takie podejście doradza początkującym aktorom, którzy pytają go o rady dotyczące kariery.

"Uratowała mnie wiara w siebie. Trzeba wierzyć, wierzyć i jeszcze raz wierzyć", powiedział aktor.

Nie oznacza to, że zawsze wszystko mu się świetnie układało.

"Miałem wzloty i upadki, wygrywałem, ponosiłem porażki, ale nigdy nie przestałem wierzyć w siebie. Teraz jestem tutaj, sam tego nie rozumiem, wiodę najbardziej niesamowite życie, któregoś dnia opiszę je w książce" - zapowiedział Anthony Hopkins.