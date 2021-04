"Annette" Leosa Caraxa zainauguruje 74. festiwal w Cannes

"Annette", pierwszy anglojęzyczny film Leosa Caraxa, zainauguruje w lipcu 74. festiwal w Cannes - poinformowali w poniedziałek organizatorzy imprezy. Francuski reżyser powróci do Cannes dziewięć lat po tym, jak zaprezentował w konkursie głównym surrealistyczny dramat "Holy Motors".

Główne role w "Annette" grają Adam Driver i Marion Cottilard /materiały prasowe

W poniedziałkowym komunikacie podano, że "Annette" to rozgrywająca się w Los Angeles opowieść o komiku stand-upowym Henrym i sławnej piosenkarce Ann, którzy "w świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę". "Narodziny córki o imieniu Annette, tajemniczej dziewczynki o wyjątkowym przeznaczeniu, odmienią ich życie" - napisano. Na ekranie zobaczymy m.in. Marion Cotillard, Adama Drivera i Simona Helberga.



Z projektem, do którego zdjęcia rozpoczęły się w sierpniu 2019 roku, związanych było wcześniej kilka aktorek. Propozycję zagrania głównej roli otrzymała m.in. Kristen Stewart, ale zrezygnowała, bo uznała, że nie potrafi śpiewać wystarczająco dobrze. Później wokół głównej roli krążyły Rooney Mara, Michelle Williams, a nawet Rihanna.

W filmie "Annette" nie znajdą się żadne dialogi, historia opowiedziana zostanie poprzez słowa piosenek. Pierwotnie pomysł "Annette" nie powstał z myślą o filmie. Muzycy grupy Sparks skomponowali utwory, które miały wejść na ich nową płytę. Nie jest to pierwszy musical skomponowany przez nich. Wcześniej stworzyli też musical "The Seduction of Ingmar Bergman" ("Uwodzenie Ingmara Bergmana").

Jak czytamy, obraz, który zostanie zaprezentowany po ceremonii otwarcia, powalczy o główną nagrodę festiwalu - canneńską Złotą Palmę. "'Annette' to prezent, którego wyczekiwali miłośnicy kina, muzyki i kultury, za którym tęskniliśmy przez ostatni rok" - powiedział prezes festiwalu w Cannes Pierre Lescure, cytowany w komunikacie.

Delegat generalny imprezy Thierry Fremaux dodał, że organizatorzy nie mogli "wymarzyć sobie piękniejszego spotkania z kinem". "Kino Caraxa wyraża te potężne gesty, tajemnicze alchemie, które skrywają sekret nowoczesności i wieczności kina" - podsumował.

W marcu organizatorzy festiwalu poinformowali, że przewodniczącym jury konkursu głównego będzie amerykański reżyser, scenarzysta, aktor i producent Spike Lee. Na festiwalu w Cannes Lee po raz pierwszy pojawił się w 1986 r. Zdobył wówczas Nagrodę Młodych dla najlepszego filmu zagranicznego za "Ona się doigra". Trzy lata później otrzymał nominację do Złotej Palmy za "Rób, co należy". W konkursie głównym po raz kolejny uczestniczył w 1991 r. z filmem "Malaria", za który uhonorowano go Nagrodą Jury Ekumenicznego.

W 2018 r., po 22-letniej nieobecności w Cannes, Lee zaprezentował w konkursie głównym "Czarne bractwo. BlacKkKlansman". Opowieść o dwóch detektywach przenikających do struktur Ku Klux Klanu przyniosła mu Nagrodę Jury Ekumenicznego i Grand Prix festiwalu. Niespełna rok później została nagrodzona Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany.

74. festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 6-17 lipca. Pełny program oficjalnej selekcji poznamy pod koniec maja.