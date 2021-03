​Anne Hathaway zmuszona do tego, żeby się ostrzyc

​Anne Hathaway zdradziła, że na planie pandemicznej komedii "Skazani na siebie" podjęła się niecodziennego zadania i spróbowała swoich sił w roli... fryzjerki. Nie było to jednak spowodowane jej pragnieniem poeksperymentowania z fryzurą, lecz strachem przed skorzystaniem z usług specjalisty spoza ekipy filmowej. "Do kwestii zapobiegania zarażeniu koronawirusem od początku podchodziłam bardzo poważnie. Zostałam zmuszona do tego, żeby się ostrzyc" - wyjaśniła aktorka.

Reklama

Jak z fryzjerskim wyzwaniem poradziła sobie Anne Hathaway? /NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Własnoręczne obcinanie sobie włosów w dobie pandemii stało się codziennością wielu ludzi. Po zamknięciu salonów fryzjerskich zostaliśmy zmuszeni do samodzielnego zadbania o swoje fryzury - z lepszym lub gorszym skutkiem. Do grona osób, które pokusiły się o eksperyment z nożyczkami, należy Anne Hathaway.



Reklama

Nagrodzona Oscarem aktorka w najnowszym wywiadzie dla "Radio Times" ujawniła, że choć pierwotnie nie miała zamiaru bawić się we fryzjerkę, zmusiły ją do tego okoliczności. Gwiazda filmów "Diabeł ubiera się u Prady", "Oszustki" i "Les Miserables. Nędznicy" zdradziła, że na planie czarnej komedii "Skazani na siebie", której fabuła osadzona jest w realiach pandemii, sama się ostrzygła. A wszystko przez paniczny strach przed zarażeniem się koronawirusem.

Wideo Skazani na siebie - trailer HBO GO

"Kiedy udałam się na plan, założyłam, że obecny tam stylista fryzur bez problemu obetnie mi włosy. Później okazało się, że tak naprawdę to nie leży w jego kompetencjach, bo tym, czym się zajmuje, jest jedynie układanie włosów. Zapytał mnie więc, czy chcę, żeby na plan przyszedł ktoś inny i wykonał strzyżenie. Kiedy pomyślałam o kontakcie z kimś spoza mojej filmowej bańki, byłam przerażona. Do kwestii zapobiegania zarażeniu koronawirusem od początku podchodziłam bardzo poważnie. Zostałam zmuszona do tego, żeby się ostrzyc. Fryzura, którą mam w filmie, to efekt mojego eksperymentu" - wyznała Hathaway. I dodała, że sytuacja ta doskonale pasowała do pandemicznej rzeczywistości, o której opowiada ten film.

Aktorka zaznaczyła, że pierwsze tygodnie spędzone w izolacji były dla niej wyjątkowo przytłaczające. Po pewnym czasie zdała sobie jednak sprawę, że znajduje się w istocie na bardzo uprzywilejowanej pozycji, więc powinna to doceniać. I nie narzekać. "Miałam jedzenie na stole i nie martwiłam się o spłatę kredytu hipotecznego. Gdy zaczęłam odczuwać brak szacunku dla ludzi, którzy przechodzili trudny okres, zorientowałam się, że muszę zmienić punkt widzenia i zejść na ziemię. Wiem, że mam dużo szczęścia, bo mam pracę, którą uwielbiam i którą mogę nadal wykonywać mimo pandemii" - podkreśliła Hathaway.