Zmarł Will Hutchins. Sławę dał mu popularny serial

O jego śmierci poinformował Boyd Magers, historyk filmu i telewizji. Hutchins zmarł w szpitalu uniwersytetu North Shore w Manhasset w Nowym Jorku z powodu niewydolności oddechowej.

Will Hutchins. Kariera

Aktor przyszedł na świat 5 maja 1930 roku w Los Angeles. Gdy miał 11 lat, statystował w filmie "Never Give a Sucker an Even Break". Po odbyciu służby wojskowej został odkryty przez łowcę talentów ze studia Warnera.

Wideo "Maverick" (1994): Official Trailer

Dzięki niemu zaczął pojawiać się gościnnie w serialach telewizyjnych i w małych rolach w produkcjach kinowych. Przełomem okazał się dla niego komediowy western "Sugarfoot" (1957-61), w którym zagrał tytułową rolę. Później przewodził obsadzie sitcomu "Hey, Landlord" (1966-67).

W czasie swojej kariery Hutchins wystąpił między innym w serialach "Gunsmoke", "Maverick" i "Ulice San Francisco" oraz filmach "W poszukiwaniu zemsty" i "Siła magnum".

Od połowy lat 1977 występował jedynie okazjonalnie. W 1994 roku pojawił się w epizodzie w kinowej wersji "Mavericka".

Pozostawił po sobie żonę Barbarę i córkę Jennifer z pierwszego małżeństwa z Chrissie Burnett, siostrą aktorki Carol Burnett.