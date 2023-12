Nie jest to jej pierwszy występ w zagranicznej produkcji. Jej pierwszą międzynarodową produkcją była polsko-francuska koprodukcja "Niewinne". Później zagrała m.in. w thrillerze "Vargur"/ "Vultures" Borkura Sightorssona, filmie "Oleg", Jurisa Kursietisa czy serialu BBC "Baptiste".

Anna Próchniak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że zawód aktora bywa nieprzewidywalny i nawet najpopularniejszy artysta może zostać bez pracy. O czym wielu twórców przekonało się podczas pandemii. "To sinusoida sukcesów i porażek, wieczna rywalizacja. Wysoka poprzeczka od pierwszego roku szkoły aktorskiej. Cały czas czujesz się, jakbyś był trochę na ringu bokserskim. I nigdy nie wiesz, kto lub co z drugiej strony tego ringu się pojawi" - mówiła w Plejadzie.

"Doskonale rozumiem dwoistość tego zawodu, to, że po prostu nie da się zawsze być najlepszym, do wszystkiego pasować i każdego uszczęśliwić. Jednak to, że czasem nie ma propozycji i jest to kompletnie od ciebie niezależne, bywa obezwładniające. Zwłaszcza kiedy nic nie możesz zrobić, nie możesz postarać się bardziej. Po prostu w ten zawód wpisane są i okresy bardzo intensywnej pracy, i czas przestoju". Na szczęście, wszystko wskazuje na to, że aktorka nie musi się na razie martwić o przyszłość.