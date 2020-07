Anna Mucha zabrała głos w związku z planami wysadzenia zabytkowego mostu w Plichowicach na Dolnym Śląsku. Ma do tego podczas kręcenia najnowszej części "Mission Impossible". Aktorka nie zgadza się na zniszczenie obiektu i zwróciła się bezpośrednio do Toma Cruise'a.

Według medialnych doniesień twórcy siódmej odsłony "Mission Impossible" planują wysadzić w powietrze 114-letni most w Plichowicach na Dolnym Śląsku. Jeszcze w 2016 roku po moście jeździły pociągi. Obecnie nie kursuje tamtędy żadna linia. Krytycznie o pomyśle wypowiedziała się m.in. aktorka Anna Mucha.



Do całej sprawy odniósł się także wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Paweł Lewandowski. Nie widzi on nic złego w planach amerykańskich filmowców. Stwierdził, że most, choć jest już wiekowy, to nie jest zabytkiem. Wygląda na to, że zgoda na zniszczenie obiektu jest już przesądzona i oczekujemy jedynie na oficjalne zapytanie twórców filmu.



"Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową" - powiedział wiceminister w rozmowie z Wirtualną Polską.

Nie wszyscy jednak podzielają zdanie wiceministra kultury. Swój sprzeciw postanowiła wyrazić także Anna Mucha. Nie poprzestała na słowach. Aktorka pojechała do Plichowic i opublikowała obszerną relację ze zwiedzania mostu.



Gwiazda napisała, że nie ma zgody na wysadzenie mostu i zwróciła się bezpośrednio do Toma Cruise'a. Oznaczyła aktora i napisała, że jego zniszczenie jest niemożliwe. Nawiązała tym samym do tytułu "Mission Impossible", co oznacza misję niemożliwą.



"Zwiedzamy, bo to jest 114-letni most, który Tom Cruise chce wysadzić w powietrze. A my mówimy: Tom, it is impossible! Nie ma na to naszej zgody" - grzmiała w sieci, oznaczając profil amerykańskiego aktora" - napisała gwiazda w swojej relacji na Instagramie.

Zdjęcie Anna Mucha apeluje do Toma Cruise'a / @taannamucha / Instagram

Wydaje się, że doniesienia medialne są jak najbardziej prawdziwe. Trudno powiedzieć, czy zniszczenie 114-letniego mostu zostało już przesądzone, jednak można przypuszczać, że apele nie zdadzą się na wiele. W grudniu ubiegłego roku reżyser Christopher McQuarrie pojawił się w Pilchowicach, aby na własne oczy zobaczyć uroczo położony obiekt.

