Anna Chitro: Błyskotliwy początek kariery

Anna Chitro urodziła się w Białogardzie 25 lipca 1956 roku. Karierę zaczynała od występów na scenie Bałtyckiego Teatru w Koszalinie. W 1980 roku, już jako absolwentka krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, przeprowadziła się do Warszawy. Tam grała na deskach Teatru Ateneum, a w roku 1986 zaczęła występować w Teatrze Narodowym. Zmotywowana pierwszymi sukcesami, aktorka postanowiła spróbować szczęścia w produkcjach filmowych i serialowych.

Po raz pierwszy przed kamerą wystąpiła w 1981 roku, w filmie obyczajowym o tytule "Książę". Rok później można było zobaczyć ją w roli nauczycielki w "Latawcu" Mirosława Gronowskiego. W tym samym roku Anna Chitro po raz pierwszy zagrała w produkcji serialowej. Aktorka wystąpiła w roli Grażyny w kultowym serialu "Dom", który był emitowany przez Telewizję Polską.

Reklama

Zdjęcie Anna Chitro-Bergman / Piotr Liszkiewicz / AKPA

Prawdziwy przełom w karierze Anny Chitro nastąpił w roku 1983, kiedy to aktorka otrzymała rolę Kołkowej w uwielbianym przez wszystkich serialu "Alternatywy 4". Na ekranie partnerowała swojemu mężowi, Jerzemu Kryszakowi.

Anna Chitro i Jerzy Kryszak: Historia miłości

Nie każdy wie, że Kołkowie z uwielbianych "Alternatyw" byli również małżeństwem w życiu prywatnym. Aktorzy poznali się podczas studiów i bardzo szybko w sobie zakochali. Nie zwlekali także ze ślubem. Byli nierozłączni zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym - razem grali w Teatrze Ateneum, razem pojawili się także na planie kultowego serialu. Jak aktorka wspomina pracę z mężem?

"Ciężko się współpracuje z własnym mężem, bo nie ma dystansu. A w tym czasie byliśmy małżeństwem prywatnie. Było fajnie, bo Jurek jest zabawną osobą. Wiedziałam, że ma ogromny temperament, że go roznosi. Trochę patrzyłam na to z nieśmiałością, ale oczywiście... no, on jest fajny, taki bardzo... intensywny na planie" - mówiła w rozmowie z TVP.

Zdjęcie Jerzy Kryszak / AKPA

Okazało się jednak, że aktorka nosiła w sercu wielki żal, ponieważ Jerzy Kryszak w serialu "Alternatywy 4" dostał poważniejszą rolę od niej. Po pewnym czasie Anna Chitro przestała ukrywać swoją zazdrość o osiągnięcia męża.



"Byłam bardzo zła na swojego męża. Wiedziałam, że gdzieś tam stoi kamera i tak próbowałam się wysunąć, a on stanął przede mną... byłam piekielnie nieszczęśliwa. Wtedy tego nie wiedziałam, ale on jednak był ważniejszą postacią. Człowiek się dopiero uczył świadomości kamery. Byłam ewidentnie zła, bo stanął przede mną i jeszcze mnie zasłonił barkiem" - wyznała Chitro.

Zdjęcie Anna Chitro-Bergman / Kaszuba / AKPA

Małżeństwo Anny Chitro i Jerzego Kryszaka zakończyło się rozwodem. Kryszak ożenił się ponownie, biorąc za żonę Tatianę Kołodziejską. To małżeństwo również nie przetrwało próby czasu. Dziś związany jest ze swoją trzecią żoną - Agnieszką Kryszak.

Anna Chitro natomiast wyjechała do Szwecji, gdzie ponownie wyszła za mąż. Już pod nazwiskiem "Bergman" wróciła do Polski i pod koniec lat 90. znów zaczęła pojawiać się na ekranach. Żadna z ról nie przyniosła jej już tak wielkiej popularności, jak ta w serialu Stanisława Barei. Aktorkę mogliśmy oglądać jeszcze w takich produkcjach, jak: "Klan", "Samo życie", czy "Plebania".

Zobacz również:

"Sami swoi. Początek": Pawlak i Kargul na pierwszych fotosach z filmu