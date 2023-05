Anna Mucha uwielbia prowokować, ale wyłącznie na własnych zasadach. Choć mogłoby się pozornie wydawać, że na Instagramie pokazuje wszystko, to w rzeczywistości skrupulatnie omija tematy dotyczące jej życia prywatnego.

Gwiazda milczała m.in. wtedy, gdy plotkowano, że między nią a byłym już partnerem Marcelem Sorą nie dzieje się dobrze. Nie komentowała także doniesień, że ponownie związała się z Jakubem Wojewódzkim.



Długo ukrywała przed media również swoją nową miłość, którą okazał się kolega po fachu Jakub Wons. "Ania i Kuba znają się od kilku lat, grali razem w teatrze. Niedługo minie rok, jak są parą. Nie ukrywali się, po prostu wcześniej żaden paparazzi ich nie 'ustrzelił' - zdradził w 2020 roku ich przyjaciel w rozmowie z "Fleszem".

Zdjęcie Anna Mucha, Marek Pituch,Jakub Wons, premiera sztuki Slawomira Mrozka "Letni Dzien" w Teatrze Old Timers Garage (2016) / Lukasz Kalinowski/East News / East News

Anna Mucha i Jakub Wons: Jak się poznali?

Drogi tych dwojga przecięły się w 2016 roku w czasie prób do spektaklu "Letni dzień". Dwa lata później Jakub Wons dołączył do obsady "M jak miłość", którego Mucha jest gwiazdą, wcielając się w epizodyczną rolę. Wielu spekuluje, że to właśnie wtedy między przyszłymi partnerami zaiskrzyło.



Gdy fani dowiedzieli się o łączącym ich uczuciu, oni byli już w nie mocno zaangażowani. Dziś rzadko pojawiają się razem publicznie, ale gdy już to uczynią - zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie.

Para wystąpiła wspólnie m.in. na premierze filmu "Kogel Mogel 4". Później Mucha pokazała na swoim Instagramie zdjęcie z tej uroczystości, podpisując je słowami: "O dobra, to ślubne już jest".

Zakochani rozwijają swoje kariery niezależnie, ale zdarza się im także pracować wspólnie. Spektakl "Przygoda z ogrodnikiem" był na to świetnym przykładem - Jakub Wons był jego reżyserem, a Anna Mucha nie tylko w nim występowała, ale także pełniła rolę producentki.



Anna Mucha i Jakub Wons: Wszystko zostaje w rodzinie

Teraz para pełni identyczne role przy okazji kolejnego przedstawienia teatralnego. Nowy wspólny projekt Muchy i Wonsa nosi tytuł "O mało co".

"Ja się z reżyserem prywatnie całkiem nieźle znam. Powiedzmy sobie to wprost. Tzn. żeby dostać rolę w tym spektaklu, musiałam się przespać z reżyserem, ale on, żeby dostać ten spektakl, musiał się przespać z producentką. Show-biznes, wszystko zostaje w rodzinie" - powiedziała Mucha w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".



"Mówiąc zupełnie poważnie, cieszę się, że Kuba akurat nas prowadził. Wprowadził dużo spokoju i smaczków" - dodała aktorka.

"O mało co" to wspólne dzieło Anny Muchy i Jakuba Wonsa, w którym aktorka została także producentką. Zapytana o współpracę z partnerem, w rozmowie z "Co za tydzień" odpowiedziała z nutą dystansu oraz żartem, który nie każdemu może się spodobać.