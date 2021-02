Animowany "Wielki Gatsby"

Klasyczna powieść autorstwa F. Scotta Fitzgeralda zatytułowana "Wielki Gatsby" doczeka się kolejnej ekranizacji. Tym razem trafi na ekrany w postaci filmu animowanego. Autorem scenariusza będzie Brian Selznick ("Hugo i jego wynalazek", "Wonderstruck"), a reżyserią zajmie się autor książek dla dzieci William Joyce.

Ostatnia ekranizacja "Wielkiego Gatsby'ego" pochodzi z 2013 roku /BAZMARK FILMS/Album Online /East News

Będzie to pierwsza animowana adaptacja wydanej w 1925 roku książki "Wielki Gatsby". Powieść Fitzgeralda była już przenoszona na duży ekran w postaci filmów fabularnych. Najsłynniejszą jej ekranizacją była ta z 1974 roku z Robertem Redfordem i Mią Farrow w rolach głównych. W 2013 roku powstała kolejna ekranizacja, tym razem wyreżyserowana przez Baza Luhrmanna. Wystąpili w niej Leonardo DiCaprio oraz Carey Mulligan.



"Wielki Gatsby" przenosi czytelnika do Nowego Jorku lat 20., gdzie zewsząd słychać jazz, w podziemiu kwitnie handel alkoholem, a miastem rządzi mafia. Jest to czas wielkiego kryzysu i równie wielkich profitów. Czas, w którym najłatwiej w ciągu krótkiego czasu stać się kimś, będąc wcześniej nikim. Właśnie kimś takim był Jay Gatsby, marzący o wielkich pieniądzach i władzy. Chcąc ziścić te marzenia, dostaje się w tryby przestępczego półświatka i wielkiej finansjery - czytamy w oficjalnym opisie książki Fitzgeralda.

"Gatsby nieustannie rzuca swoje potężne zaklęcie na kolejne pokolenia czytelników, jak żadna inna amerykańska książka. Znaczna część siły oddziaływania tej powieści bierze się z zaczarowania prozą Fitzgeralda. Stworzył żywy krajobraz snów, który w pewnym stopniu umyka twórcom od czasu ery niemego kina. Poprzednie filmowe ekranizacje były ograniczone wymaganiami filmu fabularnego, ale innowacyjna animacja w końcu pozwoli urzeczywistnić nieuchwytną jakość powieści" - zapowiada reżyser powstającego filmu animowanego.

"To idealny czas na powstanie animowanej wersji 'Wielkiego Gatsby'ego'. Widzowie w każdym wieku traktują animację jako kolejny sposób odczuwania różnych historii. Bill Joyce i ja przerzucaliśmy się różnymi pomysłami na przestrzeni kilku ostatnich lat, dyskutując o idealnych projektach, które nadawałyby się do przeniesienia na duży ekran. 'Wielki Gatsby' to jedna z takich opowieści. Styl animacji i wizualizacja, którą tworzymy do tego projektu stanowią idealnie piękne połączenie" - zapewnia producent filmu David Prescott.