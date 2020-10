Animacja z łódzkiej filmówki nagrodzona na "Cannes 2020 Special"

Krótkometrażowa animacja "Ja i moja gruba dupa" Jelyzavety Pysmak z łódzkiej Szkoły Filmowej otrzymała drugą nagrodę w konkursie Cinefondation podczas symbolicznego wydarzenia "Cannes 2020 Special". Jury doceniło także filmy studentów szkół filmowych z Indii, Rumunii i Niemiec.

Kadr z animacji "Ja i moja gruba dupa" /materiały prasowe

Spośród 1952 zgłoszeń do konkursu Cinefondation zakwalifikowano 17 filmów z 444 szkół filmowych na świecie. Laureatów wyłoniło jury w składzie: francuski aktor Damien Bonnard, algiersko-francuski reżyser i scenarzysta Rachid Bouchareb, francuska reżyserka Claire Burger, francuski producent filmowy Charles Gillibert, gruzińska reżyserka Dea Kulumbegashvili i francuska aktorka Céline Sallette.



Zwycięzców ogłoszono podczas zorganizowanego w canneńskim Palais des Festivals symbolicznego trzydniowego wydarzenia pn. "Cannes 2020 Special". Pierwszą nagrodą doceniono film "Catdog" Ashmity Guha Neogi (Indie). To historia rodzeństwa, które zamieszkuje w świecie fantazji, ukrytym przed oczami ich matki.

Reklama

Drugą nagrodę otrzymała krótkometrażowa animacja "Ja i moja gruba dupa", pochodzącej z Ukrainy Jelyzavety Pysmak, studentki łódzkiej Szkoły Filmowej na kierunku film animowany i efekty specjalne. Film opowiada o dziewczynie, która postanawia przejść na restrykcyjną dietę i wraz z kilogramami znika jej poczucie zadowolenia z życia.

Trzecią nagrodę przyznano ex aequo filmom "Contraindications" Luci Chicos (Rumunia) o kobiecie przechodzącej załamanie nerwowe, a także "I Want to Return, Return, Return" Elsy Rosengren (Niemcy), którego główna bohaterka - młoda Greczynka - pewnego dnia odbiera telefon od dawnego przyjaciela.

Zorganizowane we współpracy z Radą Miasta Cannes wydarzenie "Cannes 2020 Special" rozpoczęło się we wtorek i potrwa do czwartku. Filmem zamknięcia będzie "The French Tech" Bruno Podalydèsa.

Następny 74. festiwal w Cannes odbędzie się w dniach 11-22 maja 2021 r.