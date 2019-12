Animacja na podstawie książki Paula McCartneya

Napisana z myślą o dzieciach książka "High in the Clouds" Paula McCartneya zostanie zekranizowana. A były Beatles napisze muzykę do tego filmu.

Na pewno uda się nam stworzyć ciepłą, zabawną i poruszającą animację - zapewnia Paul McCartney /Mike Marsland/WireImage /Getty Images

Główną bohaterką opowieści stworzonej przez muzyka The Beatles oraz Geoffa Dunbara i Philipa Ardagha jest młoda wiewiórka, która wyrusza na poszukiwanie sekretnej krainy, gdzie wszystkie zwierzęta mogą znaleźć schronienie. Po drodze przeżywa wiele przygód, poznaje zło i dobro, a przede wszystkim - pokój i wolność.



Teraz książka "High in the Clouds" trafi na ekrany. Animację na jej podstawie zrealizuje Netflix. "Na pewno uda się nam stworzyć ciepłą, zabawną i poruszającą animację, która spodoba się widzom na całym świecie" - mówi McCartney, który zajmie się produkcją filmu i napisze do niego muzykę. Reżyserii podjął się Timothy Reckart.

To nie jedyny projekt, którym zajmuje się teraz McCartney. Muzyk, zainspirowany klasycznym filmem Franka Capry "To wspaniałe życie", przygotowuje oparty na tej historii musical. Film "It's A Wonderful Life" pomagają mu zrealizować Lee Hall oraz producent Bill Kenwright. Muzyk przyznał, że jest już w końcowej fazie pisania piosenek do tego przedstawienia.

"Tworzenie musicalu nie było do tej pory wśród moich wymarzonych zajęć" - wyznał w jednym z wywiadów Paul McCartney. "Ale Bill i ja spotkaliśmy się z Lee Hallem i rozmawialiśmy. Pomyślałem, że to może być interesujące. 'To wspaniałe życie' jest uniwersalną historia, do której wszyscy możemy się odnieść" - dodał eks Beatles. Premiera musicalu planowana jest w 2020 roku.

Swój ostatni solowy album, zatytułowany "Egypt Station", Paul McCartney wydał w 2018 roku. Ostatnio pojawił się gościł na albumie "Give More Love" Ringo Starra i "Concrete and Gold" grupy Foo Fighters.