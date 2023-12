Angelina Jolie od lat znajduje się w centrum zainteresowania mediów. Nikogo nie dziwi więc fakt, że jej rozwód z Bradem Pittem odbił się szerokim echem w mediach. Para była jedną z najpopularniejszych w Hollywood i spędziła razem prawie 12 lat. Ostatecznie rozstali się w nie najlepszych stosunkach.

Czy Angelina Jolie kończy z aktorstwem?

Najnowsza produkcja, w której będziemy mogli zobaczyć Angelinę Jolie, będzie biograficznym filmem o słynnej śpiewaczce Marii Callas. Obraz zatytułowany "Maria", ma pojawić się w kinach w 2024 roku i prawdopodobnie będzie to ostatnia rola aktorki. Przynajmniej sama tak zasugerowała w niedawnej rozmowie z The Wall Street Journal.



W wywiadzie podkreśliła, że pragnie opuścić Los Angeles i zostawić za sobą życie medialne. Stwierdziła również, że gdyby wiedziała jak bardzo będzie wystawiona na opinię publiczną oraz jak wiele elementów jej życia będzie szeroko omawiane, to prawdopodobnie nigdy nie zostałaby aktorką.

"Kiedy zaczynałam, nie spodziewałam się, że będę tak publiczna i będę zmuszona dzielić się tak wieloma rzeczami" - powiedziała gwiazda.



Dodała jeszcze, że Hollywood nie jest zdrowym miejscem i pragnie czegoś prawdziwego.

"Dorastałam w dość płytkim miejscu. Ze wszystkich miejsc na świecie Hollywood nie jest zdrowym miejscem. Szukasz więc autentyczności" - dodała aktorka.



Co po rozwodzie z Bradem Pittem?

W trakcie trwania procesu rozwodowego, aktorka utraciła możliwość podróżowania i teraz pragnie to nadrobić. Gdy tylko będzie mogła, wyruszy do Azji, do swojego domu w Kambodży. Jednak zanim to nastąpi, będzie musiała zakończyć się sprawa dotycząca podziału opieki na dziećmi. Para posiada trójkę biologicznych dzieci oraz troje adoptowanych.