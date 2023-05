Angelina Jolie wkracza do świata mody. Stworzyła własną markę

Wiadomości

Angelina Jolie postanowiła wkroczyć do świata mody. Aktorka ogłosiła właśnie na Instagramie, że uruchamia Atelier Jolie - "kreatywną przestrzeń w dziedzinie projektowania". Do współpracy laureatka Oscara zaprosiła wykwalifikowanych krawców, rzemieślników i artystów. Misją firmy jest szycie ponadczasowej odzieży z recyklingowych materiałów oraz tkanin pochodzących z nadwyżek produkcyjnych. Wszystko po to, by ograniczyć ilość powstających odpadów i tworzyć ubrania, które "mogą być przekazywane z pokolenia na pokolenie".

Angelina Jolie /Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio /Getty Images