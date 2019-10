Angelina Jolie ma romans z kobietą?

Angelina Jolie długo związana była z Bradem Pittem. Para była jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najpiękniejszych par światowego show-biznesu. Małżeństwo jednak rozstało się, ale żadne z nich nie zrezygnowało z kariery. Niedawno premierę miał najnowszy film z Jolie w roli głównej - "Czarownica 2". To właśnie na planie tej produkcji, aktorka miała poznać swoją nową miłość. Jak podają media, gwiazda ma romans z kobietą!

Zbyt daleko idące plotki? /Alessandra Benedetti/Corbis /Getty Images

Angelina Jolie jest zdecydowanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na całym świecie. Przez wielu wielbicieli uważana jest także, za jedną z najpiękniejszych kobiet w światowym show-biznesie. Amerykanka długo związana była z Bradem Pittem, a ich związek w mediach przyjął nazwę "Brangelina".



Małżeństwo wydawało się idealną parą. Razem wychowywali aż szóstkę dzieci, w tym trójkę adoptowanych. Mimo to, w kwietniu tego roku Jolie i Pitt podjęli decyzję o rozstaniu i rozwiedli się. Od tego czasu w sieci spekulowano o tym, z kim teraz zwiąże się amerykańska aktorka, jednak ta ku zmartwieniu mediów, skupiła się na karierze i dzieciach.

Niedawno premierę miał nowy film - "Czarownica 2", w którym główną rolę gra Jolie. To właśnie na planie tej produkcji, aktorka miała poznać swoją nową miłość. Jak podają media, gwiazda ma mieć teraz romans z koleżanką z branży - Michelle Pfeiffer. 61-letnia kobieta to żona słynnego producenta Davida E. Kelleya. Ich małżeństwo trwa już od 25 lat i nigdy wcześniej nie było powodów, by para miała się rozstać.

Nie ma na razie jednak rzetelnych dowód, które potwierdzałyby bliższą relacje aktorek. Informację o romansie Jolie z Pfeiffer to na razie jedynie zagraniczne plotki. Być może, jest to zabieg celowy, by w niecodzienny sposób promować najnowszy film z udziałem obydwu gwiazd.