Hollywoodzka gwiazda słynie z pasji do ozdabiania swojego ciała tatuażami. We wcześniejszych wywiadach przyznawała, że nie są one przypadkowe. ​Jak wygląda nowy tatuaż Angeliny Jolie?

Angelina Jolie ma sporo tatuaży /James Devaney /Getty Images

Reklama

Najnowszy tatuaż Angeliny Jolie to wymowny cytat z Galileusza - sentencja, którą jakoby miał wypowiedzieć szeptem słynny astronom przed rzymskim sądem inkwizycyjnym. Tuż po tym, jak odwołał swoje stwierdzenie, że Ziemia krąży wokół Słońca.

Reklama

Bardziej znanym tatuażem na ciele aktorki jest podobizna tygrysa bengalskiego. Wykonał ją khmerski artysta Sompong Kanphai na pamiątkę uzyskania przez nią obywatelstwa Kambodży.

Jolie wytatuowała sobie też m.in. współrzędne geograficzne miejsc, w których urodziły się jej adoptowane dzieci. Symboliczne buddyjskie mantry przeplata ze współczesnymi sentencjami, jak np. "Know Your Rights" ("znaj swoje prawa") - to cytat z piosenki zespołu The Clash, który odnosi się do działalności charytatywnej aktorki na rzecz walki o prawa człowieka.

W ubiegłym tygodniu podczas pobytu w Nowym Jorku, 46-letnia gwiazda odsłoniła przed fotografami prasowymi hasło, które widnieje na jej przedramieniu. To: "Eppur si muove", co oznacza "A jednak się kręci". Przyjęło się, że Galileusz wypowiadając te słowa, miał na myśli, że prawda w końcu wyjdzie jaw.

Cytat ów Angelina Jolie umieściła nad inną sentencją, wziętą z poematu Rumiego (perskiego poety, teologa i mistyka). Ten z kolei brzmi: "Istnieje obszar, poza wszelkimi pojęciami dobra i zła. Tam cię spotkam".

Angelina Jolie walczy obecnie z byłym mężem Bradem Pittem o prawa do opieki nad dziećmi. W Nowym Jorku spotkała się jednak z innym byłym mężem, Jonnym Lee Millerem. Co więcej, spędziła w jego domu kilka godzin. Sama, bez dzieci i bez ochroniarza, za to z butelką wykwintnego wina, co zostało uchwycone na zdjęciach fotoreportera serwisu PageSix... A to od razu stało się podstawą do plotek, że może i ta para - wzorem Jennifer Lopez i Bena Afflecka - zamierza do siebie wrócić.

Angelina Jolie: Miała wtedy 15 lat 1 / 6 Inicjatywa sesji zdjęciowej wyszła od ojca Angeliny Jolie, aktora Jona Voighta. "Kiedy odbieraliśmy telefon z propozycją sesji zdjęciowej rodziny znanego aktora - w tym wypadku był to Jon Voight - zawsze reagowaliśmy: 'No dobrze, znów to samo. Miejmy nadzieję, że wiedzą co robią'. Ta sesja okazała się miłym zaskoczeniem" - Langdon wspominał w 2016 roku w rozmowie z CNN. Źródło: Getty Images Autor: Harry Langdon udostępnij

Angelina Jolie: Wzloty i upadki 1 / 16 W 2016 roku powstał dokument "Prawdziwa historia Angeliny Jolie", który opowiada o życiu jednej z najbardziej rozpoznawalnych kobiet na całym świecie. Jak wyglądało jej dzieciństwo i stosunki z rodzicami? Jaką była nastolatką? Twórcy filmu opowiadają o początkach aktorskiej kariery Jolie oraz latach, kiedy paparazzi nie odstępowali jej na krok. Analizują wszystkie wzloty i upadki w jej życiu zawodowym oraz osobistym. "Byłam kiedyś mroczną postacią" - wyznała jedna z najpiękniejszych gwiazd Hollywood, która kilka razy znalazła się na liście "najseksowniejszych kobiet świata". Źródło: East News Autor: Yui Mok/PA udostępnij