O śmierci Andrzeja Wilka poinformował w swoich mediach społecznościowych Teatr Polski w Podziemiu.



Andrzej Wilk urodził się 30 stycznia 1943 roku we wsi Kowala. W 1965 roku ukończył Wydział Aktorski PWST w Krakowie. W tym samym roku zaliczył debiut teatralny.



Andrzej Wilk: Kariera

Był aktorem teatrów: Dramatycznego we Wrocławiu (1965-69), Polskiego we Wrocławiu (1969-82), Współczesnego we Wrocławiu (1982-84), Polskiego w Poznaniu (1984-90). W latach 1990-2017 ponownie związał się z wrocławskim Teatrem Polskim.

Na wielkim ekranie zadebiutował w 1963 roku w filmie "Ubranie prawie nowe". Następnie pojawił się w takich produkcjach, jak "Skok" (1967), "Sól ziemi czarnej" (1969), "Zaraza" (1971), "Uciec jak najbliżej" (1972), "Zasieki" (1973) czy "Wielki Szu" (1982).

Widzowie mogą go pamiętać również z seriali "Przyłbice i kaptury" oraz "Królowa złodziei". Po raz ostatni pojawił się na ekranie w głośnym filmie "Erratum" (2010) Marka Lechkiego w roli szefa głównego bohatera, granego przez Tomasza Kota.