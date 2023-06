Gdy tylko nagranie "wyciekło" do sieci, Andrzej Seweryn za pośrednictwem Facebooka opublikował oświadczenie w jego sprawie. "W związku z pojawieniem się w przestrzeni internetowej prywatnego nagrania z moim udziałem oświadczam, że ani ja ani osoba, do której zostało ono wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym. Dostało się tam ono z woli tych, którzy mają dostęp do naszych prywatnych kont i którzy, jak sądzę już nieraz z tej możliwości korzystali" - zapewnił aktor.

Andrzeja Seweryna spotka finansowa kara? Ucierpi jego teatr?

Dziennikarze "Faktu" postanowili sprawdzić, czy w związku z wypowiedziami Andrzeja Seweryna ucierpi Teatr Polski im Arnolda Szyfmana w Warszawie, którego znany aktor jest dyrektorem. Jego funkcjonowanie uzależnione jest bowiem m.in. od dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.



Redakcja gazety zapytała władze instytucji, czy planuje wstrzymanie środków na dalsze działania teatru. Po dwóch tygodniach otrzymała odpowiedź.



"Nie śledzimy prywatnych wypowiedzi dyrektorów instytucji kultury ani pracowników tych instytucji" - napisała Marta Milewska, rzeczniczka prasowa i zastępczyni dyrektora ds. komunikacji zewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Andrzej Seweryn nie powinien się więc niepokoić, za niefortunne wypowiedzi nie spotka go żadna kara, urzędników nie zainteresowało bowiem jego prywatne nagranie.