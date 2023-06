Andrzej Seweryn opublikował oświadczenie. "Prywatne nagranie"

W sobotę Andrzej Seweryn za pośrednictwem Facebooka opublikował oświadczenie w sprawie nagrania. "W związku z pojawieniem się w przestrzeni internetowej prywatnego nagrania z moim udziałem oświadczam, że ani ja ani osoba, do której zostało ono wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym. Dostało się tam ono z woli tych, którzy mają dostęp do naszych prywatnych kont i którzy, jak sądzę już nieraz z tej możliwości korzystali" - czytamy.

Ponownie, internauci w komentarzach pod wpisem są podzieleni. Jedni chwalą aktora za odważne słowa, inni uważają je za "pokaz chamstwa".

Andrzej Seweryn: Najlepsze role

Andrzej Seweryn gra w kinie, teatrze i telewizji od lat 60. zeszłego wieku, a na swoim koncie ma dziesiątki wybitnych i pamiętnych ról. Organizatorzy festiwalu podkreślają, że Seweryn od "Ziemi obiecanej" Andrzeja Wajdy po "Ostatnią rodzinę" Jana Matuszyńskiego, od "Nocy i dni" Jerzego Antczaka po "Różyczkę" Jana Kidawy-Błońskiego, wielokrotnie udowodnił, że ani nie ma postaci, której by nie potrafił zagrać, ani gatunku, w którym by nie umiał się odnaleźć.

Aktor znany jest ze znakomitych kreacji w wielu filmach, jak superprodukcje "Pan Tadeusz" Andrzeja Wajdy i "Ogniem i mieczem" Jerzego Hoffmana, seriale "Ekipa, "Rojst" i "Król", bardziej kameralne i niezależne - "Prymas. Trzy lata z tysiąca" Teresy Kotlarczyk czy obrazy kina moralnego niepokoju - "Bez znieczulenia" Andrzeja Wajdy. Seweryn współpracował z takimi filmowcami, jak Steven Spielberg ("Lista Schindlera"), Agnieszka Holland ("Całkowite zaćmienie"), Peter Greenaway ("Nightwatching").