W ocenie wicepremiera Glińskiego "chyba ktoś, gdzieś się zapędził". "Za to wszystko odpowiedzialni są niestety liderzy polskiej opozycji, którzy nie tylko pozwalają na to, dopuszczają do tego, aby tego rodzaju język dominował w debacie publicznej, ale po prostu to wspierają" - powiedział.

Zbigniew Ziobro o wypowiedzi Andrzeja Seweryna: Maski opadły

Z kolei Zbigniew Ziobro odnosząc się do wypowiedzi aktora podkreślił: "Maski opadły". "Znaliśmy pana Andrzeja Seweryna jako aktora, dziś poznaliśmy jego prawdziwe oblicze. Demokraty, który nawołuje do demokratycznego rozstrzygania sporów politycznych poprzez przemoc" - stwierdził szef MS.

"To wyjątkowo wulgarna, skrajnie demoralizująca wypowiedź, biorąc pod uwagę adresatów czyli dzieci. Daje do myślenia na temat intelektualnego zaplecza totalnej opozycji - dodał minister.

Wezwał przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i innych liderów opozycji, by "w sposób kategoryczny odcięli się od tej wypowiedzi".

"Jeśli Donald Tusk nabierze wody w usta i nie powie w sposób kategoryczny, co sądzi o tego rodzaju narracji, o tego rodzaju wezwaniach, to wszyscy Polacy będą mogli wyciągnąć wnioski, o tym jaki ten Donald Tusk jest demokrata i jak naprawdę chodzi mu o obronę demokracji i standardów kultury demokratycznej w Polsce" - powiedział Ziobro.

W nagraniu, które pojawiło się w sieci, Seweryn mówi m.in.: "Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zadanie jest im przypier....ć. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co do ciebie mówię, ale już szybko zrozumiesz, jak będziesz miał kilkanaście lat albo nawet wcześniej. Już zrozumiesz, komu trzeba przypier....ć i nie zważać na nic. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom pier....nym trzeba przypier....ć. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, porozumienia. Nie, k...a. Faszystom trzeba przypier....ć, a nie dyskutować. Bo oni będą używali ten dialog, żeby ciebie zrobić w d..ę po prostu (...)".

Andrzej Seweryn opublikował oświadczenie

W sobotę Andrzej Seweryn za pośrednictwem Facebooka opublikował oświadczenie w sprawie nagrania. "W związku z pojawieniem się w przestrzeni internetowej prywatnego nagrania z moim udziałem oświadczam, że ani ja ani osoba, do której zostało ono wysłane, nie udostępniliśmy go mediom społecznościowym. Dostało się tam ono z woli tych, którzy mają dostęp do naszych prywatnych kont i którzy, jak sądzę już nieraz z tej możliwości korzystali" - czytamy.