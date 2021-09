1 / 6

W czwartek, 4 stycznia 2018, mija dokładnie 60 lat od premiery filmu "Eroica" w reżyserii Andrzeja Munka na podstawie scenariusza Jerzego Stefana Stawińskiego ("Kanał"). Tematem dzieła były "obrachunki z okresem wojny i okupacji hitlerowskiej, z postawami rodaków i losem narodu w godzinie próby". "Tonem polemicznym wobec postawy heroicznej, uwiecznionej we wcześniejszym, co ciekawsze również opartym na tekstach Stawińskiego, 'Kanale' Wajdy (ale – wbrew temu, co próbowano imputować Munkowi – nie szydząca z niej), wywołała falę prasowych polemik, a także ataków na reżysera" - pisał Andrzej Bukowiecki.