Andrzej Grabowski: "Wolałbym mieć bagaż szczęśliwego małżeństwa"

Andrzej Grabowski jest jednym z najpopularniejszych aktorów w Polsce. Na swoim koncie ma wiele ról w produkcjach, które dzisiaj uchodzą za kultowe. Jego życie prywatne również nadałoby się na scenariusz filmowy. Aktor ma za sobą dwa rozwody, o których było głośno w show-biznesie. Sam w rozmowie z "Galą" przyznał, że wolałby mieć u swojego boku jedną osobę na całe życie, ale stało się inaczej.

"Każdy, kto przeżył tyle lat, ma bagaż. Ale jeżeli pani zapytałaby, czy chciałbym mieć taki, to prawdopodobnie wolałbym nie mieć bagażu dwóch małżeństw, dwóch rozwodów. Wolałbym mieć bagaż szczęśliwego małżeństwa, tę samą żonę, która starzeje się razem ze mną, kocha mnie, ja ją kocham. Ale mnie się to nie udało" - mówił aktor.

Andrzej Grabowski i Anna Tomaszewska: Aktorskie małżeństwo

Zanim w 2009 roku Andrzej Grabowski poślubił Anitę Kruszewską był związany z Anną Tomaszewską. Para doczekała się dwóch córek, które poszły w ślady rodziców i zawodowo są związane z aktorstwem. Zuzanna Grabowska, czyli Patrycja Kozłowska z "O mnie się nie martw", i Katarzyna Grabowska, czyli Joanna Popiel z "Zakochanych po uszy", świetnie sobie radzą w zawodzie.

Andrzej Grabowski z roku na rok zdobywał coraz większą popularność. Zamiast w domu, większość czasu spędzał na planach filmowych. Nie jest tajemnicą, że małżeństwo Andrzeja Grabowskiego z Anną Tomaszewską rozpadło się, bo aktor był gościem w domu i zdarzało mu się zaniedbywać rodzinę z powodu pracy, która w pewnym momencie stała się dla niego najważniejsza.

Pewnego dnia Andrzej Grabowski po prostu nie wrócił do domu w Krakowie i zamieszkał w stolicy. Tłumaczył, że w Warszawie ma pracę. Żona w końcu nie wytrzymała jego ciągłych nieobecności i pewnego dnia poprosiła go o rozwód. Szybko okazało się, że aktorka znalazła pocieszenie w ramionach innego aktora - Andrzeja Piaseckiego.

Andrzej Grabowski i Anita Kruszewska: Rozwód w cieniu skandalu

Na planie serialu "Tylko miłość" aktor poznał o siedemnaście lat młodszą Anitę Kruszewską. On grał w serialu gangstera Maxa Wolara, ona odpowiadała za charakteryzację występujących przed kamerą aktorów. Na ślubny kobiercu stanęli w 2009 roku. Para chętnie pokazywała się razem na wydarzeniach branżowych. Małżonkowie wyglądali na bardzo szczęśliwych. W wywiadach twierdzili, że byli sobie po prostu pisani i że mają nadzieję, iż spędzą ze sobą całe życie.

Niestety, jak się okazało, łączące ich uczucie nie przetrwało próby czasu! W 2016 roku pojawiły się pierwsze doniesienia o rozstaniu pary. Początkowo mówiło się, że aktor starał się pojednać z żoną. Dość szybko okazało się jednak, że ich małżeństwo jest już nie do uratowania. Andrzej Grabowski wyprowadził się z mieszkania, które kupił i urządził razem z żoną, a tabloidy od razu oskarżyły go o to, że nie chciał po prostu wziąć na siebie obowiązku opiekowania się ciężko chorą partnerką, która rok wcześniej przeszła dwa udary.

Rozprawa rozwodowa odbyła się w lutym 2018 roku i trwała zaledwie kwadrans. Wyrok zapadł bez orzekania o winie. Byli małżonkowie już wcześniej, za pomocą prawników, porozumieli się odnośnie podziału majątku. Andrzej Grabowski zachował dla siebie dwa domy we wsi Wężyk niedaleko Grodziska Mazowieckiego, spłacając żonie część ich wartości.

"Do kwietnia 2017 roku przelewałem na jej konto sześć tysięcy złotych miesięcznie" - oświadczył na łamach tygodnika "Twoje Imperium", dodając, że spełnił też inne wymagania, jakie Anita Kruszewska postawiła mu za pośrednictwem swoich prawników. Andrzej Grabowski potwierdził również, że tytułem podziału majątku przelał na konto byłej żony 1 milion 250 tysięcy złotych. "Nie miałem takiej kwoty w gotówce. Pożyczyłem pieniądze i sprzedałem, co mogłem" - stwierdził aktor.

Andrzej Grabowski i Anita Kruszewska: "Rozwód to porażka, a z porażek nikt się nie cieszy"

Andrzej Grabowski dopiero kilka miesięcy po rozwodzie zdecydował się przerwać milczenie i zdradzić szczegóły ugody, jaką zawarł z Anitą Kruszewską w trakcie uzgadniania warunków rozwodu. Przy okazji zdementował plotki sugerujące, jakoby zostawił ciężko chorą żonę bez środków do życia. "Nie jest prawdą, że porzuciłem chorą żonę. Rozstaliśmy się, kiedy była zdrowa, na trzy miesiące przed pierwszym pobytem w szpitalu. Gdy dowiedziałem się o jej stanie, otoczyłem ją opieką" - stwierdził aktor.

Okazuje się, że byli małżonkowie doszli do porozumienia w sprawach majątkowych i zgodzili się na rozwód bez orzekania o winie. "Cieszę się, że się dogadaliśmy. Szkoda, że nie udało się nam tego zrobić wcześniej. Życzę Andrzejowi jak najlepiej i żeby nie został sam na starość. A co ze mną? Pójdę dalej, nie rozpamiętując przeszłości. Rozwód to porażka, a z porażek nikt się nie cieszy. Nie mam jednak wątpliwości, że w naszym przypadku był on jedynym rozwiązaniem" - powiedziała Anita Kruszewska w rozmowie z "Życiem na gorąco". "To, co mnie spotkało, było rzeczą, która wiele mnie nauczyła, ale na pewno nie stracę radości życia" - dodała.