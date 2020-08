Andrzej Grabowski: Dlaczego nie jeździ na festiwal do Gdyni?

1 / 9

Zagrał w ok. 150 filmach, serialach i spektaklach Teatru Telewizji. Od 1999 r. jest związany ze "Światem według Kiepskich". Do roli Ferdka, która przyniosła mu ogromną popularność, ma spory dystans - podobnie zresztą jak do siebie samego. Andrzej Grabowski obchodzi w środę, 15 marca, 65. urodziny. Aktor przyznaje, że jako nastolatek był podobny do pewnego znanego piosenkarza. "Nawet autografy jako Grechuta dawałem krótko po tym, jak zdawałem maturę w Chrzanowie. Dziewczyny wiedziały, że Grechutą nie jestem, ale autografy ode mnie i tak chciały... Choć dzisiaj jest to nie do uwierzenia, to byłem naprawdę do Grechuty podobny" - przyznał w rozmowie z Pap Life.