Andrzej Grabowski: Aktorska miłość Patryka Vegi

W najnowszym filmie Patryka Vegi Andrzej Grabowski wciela się w postać Adama - policjanta starej daty, który nie odpuści, póki nie zrealizuje obranego celu. Mężczyzna w wojnie z kibolami łączy siły z bezwzględną prokuratorką. Czy za motywacją gończego psa kryje się rodzinna tragedia?

Andrzej Grabowski w scenie z filmu "Bad Boy" /Aleksandra Mecwaldowska /materiały dystrybutora

To nie pierwszy raz, kiedy Patryk Vega obsadził Andrzeja Grabowskiego w roli bezkompromisowego policjanta. Twórcza kolaboracja reżysera z aktorem rozpoczęła się w 2005 roku wraz z debiutem fabularnym Vegi - filmem "Pitbull". Dziś niezaprzeczalnie kultowy obraz, który doczekał się serialu oraz kilku sequeli, uplasował Grabowskiego w ścisłej czołówce aktorskiej.



Reklama

Legendarna kreacja pozwoliła mu udowodnić, że stać go na wiele więcej niż pokazywał przez lata w telewizyjnym sitcomie "Świat według Kiepskich". Po latach Grabowski powrócił do kultowej postaci Gebelsa w filmach "Pitbull. Nowe porządki" i "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", zagrał także jedną z głównych ról w ostatniej produkcji Patryka Vegi - "Polityce".



Dla reżysera ta wieloletnia współpraca jest niezwykle ważna: "Andrzej Grabowski jest aktorem, który jest miłością mojego życia. Uwielbiam z nim pracować, bo to artysta mający niesamowite spektrum możliwości. Budzi sympatię, nawet jeśli gra postaci negatywne. Nie ma wielu aktorów w jego wieku, którzy byliby tak lubiani przez młodą publiczność" - wyznaje twórca.

"Bad Boy" 1 / 15 Sławomir Peszko i Kamil Grosicki w scenie z filmu "Bad Boy" Źródło: materiały dystrybutora Autor: Aleksandra Mecwaldowska udostępnij

Andrzeja Grabowskiego w roli charyzmatycznego policjanta podziwiać można od 21 lutego na ekranach polskich kin w najnowszym filmie Patryka Vegi - "Bad Boy".

Czołowy specjalista od kina sensacyjnego odkrywa w nim najgłośniejsze patologie w polskich klubach piłkarskich. Powiązania z mafią i gangsterami, ustawianie meczów, groźby, zastraszania i agresja na stadionach - wszystko to w pełnym gwiazd filmie, w którym pierwszoplanowe role grają oprócz Grabowskiego: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Piotr Stramowski, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Zawadzka i Zbigniew Zamachowski, wspierani m.in. przez kadrowiczów piłkarskiej reprezentacji Polski - Kamila Grosickiego i Sławomira Peszko.



Wideo "Bad Boy": Zwiastun reżyserski bez cenzury!

"Bad Boy" to nie tylko inspirowana prawdziwymi wydarzeniami produkcja, która ujawnia najmroczniejszą stronę środowiska piłki nożnej. To również pełna akcji i wyrazistych postaci historia o miłości, zdradzie, pożądaniu i kobietach, które wolą niegrzecznych chłopców.

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokatka znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki.



"Bad Boy": Plakaty 1 / 6 Antoni Królikowski jako Paweł Zapalony kibic, bezwzględny przestępca i romantyczny kochanek. Ten chłopak oznacza kłopoty! Mając przed sobą krwawą walkę o interesy klubu piłkarskiego i rodzącą się miłość, nie cofnie się przed niczym. Z niegrzecznego chłopca zmieni się w rekina biznesu i wyrachowanego mafiosa, przed którym kłaniać się będą najważniejsi ludzie w mieście. Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.